"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن تأمين المسئولية القانونية على ملاك السفن





كتبت رانيا فزاع

التأمين البحرى ينقسم إلى نوعين؛ تأمين أجسام السفن وتأمين البضائع، ومصر تعد واحدة من البيئات البحرية الهامة التى يجب أن تستفد من هذا النوع من التأمين، ونحاول أن نقدم لكم فى صورة مبسطة أهم المعلومات عن هذا النوع من التأمين ونشرح أسباب أهميته:

س: ما هو التأمين والمسئولية القانونية على ملاك السفن؟

ج: بحسب نشرة معلوماتية صادرة من الاتحاد المصرى للتأمين، فهذا النوع من الممكن شراؤه من شركات التأمين المتواجدة فى السوق المحلية أو الدولية وبالنسبة للسفن الكبيرة والتى قد تتحمل مبالغ مالية كبيرة فإن أندية تأمين الحماية والتعويض، تمثل الملاذ الأكثر أماناً والأكثر قبولاً على المستوى الدولى، حيث إن شهادة التأمين التى يقدمونها مقبولة لدى جميع الموانئ فى العالم.

س: ما أنواع التأمين على السفن؟

ج: ينقسم التأمين على السفن الذى يعد فى الأساس جزءًا من التأمين البحرى إلى تأمين يختص به مالك السفينة، ونوع آخر يختص به مستأجر السفينة، وبحسب الاتحاد المصرى للتأمين فهذه هى أهم أنواعه " تأمين جسم السفينة وآلاتها والمسؤولية القانونية لمالك السفينة، وتأمين المسئولية القانونية لمستأجر السفينة.



س: كيف يحمى النظام التأمينى مالك السفينة؟

ج: فى حال حدوث خسارة أو ضرر يكون مالك السفينة مسئول عنه فإن أندية الحماية والتعويض تقدم عن طريق وكلائهم المتواجدين فى جميع بلدان العالم خطاب تعهد، أو ضمان بنكى ،يكفل فى أغلب الأحيان بإطلاق سراح السفينة وقبطانها وبشكل سريع نسبيا لإكمال رحلتهم.



س: ما هى أندية الحماية؟

ج: هى عبارة عن جمعيات متبادلة لمالكى السفن وهى لا تهدف للربح، وهذه هى الطريقة التقليدية التى يستخدمها أصحاب السفن للحصول على التأمين ضد المسئوليات القانونية التى قد تترتب على مالك السفينة.

س: ما أهمية هذا النوع من التأمين بمصر؟

ج: بحسب الاتحاد المصرى للتأمين فإن تمتع معظم السواحل المصرية ببيئة بحرية مميزة لها طابع سياحى عالمى وزيادة عدد الموانئ التجارية، يجعل حجم التعويضات التى تدفع نتيجة الاعتداء على هذه البيئة أو تدمير أى من منشآت هذه الموانئ ضخمة جداً قد يعجز مالك السفينة أو الوحدة البحرية عن دفعها ولذا فعلى مسئولى الاكتتاب فى التأمين البحرى بشركات التأمين بتوجيه العملاء من ملاك السفن نحو تغطية أخطار الحماية والتعويض السارية بالسوق المصرى.