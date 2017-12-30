"س و ج" كل ما تريد معرفته عن الحوادث التى ارتكبها منفذ هجوم كنيسة حلوان





كتب عامر مصطفى

أعلنت وزارة الداخلية أمس الجمعة، عن معلومات جديدة عن منفذ الهجوم الإرهابى، الذى وقع بكنيسة مارمينا بمنطقة حلوان، والذى أسفر عن استشهاد 9 مواطنين بينهم شرطى من حرس تأمين الكنيسة، وإصابة آخرين، حيث تبين أن المتهم قام بتنفيذ عدة حوادث متفرقة قبل ارتكابه واقعة أمس، وتبين أنه "إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى" مواليد 4/7/1984، عامل ألوميتال، له محل إقامة بشارع منشية السد حلوان القاهرة وإتخاذه عدد من المناطق الزراعية بمحافظات الصعيد أوكاراً لاختبائه، بحسب وزارة الداخلية.

كم عدد الهجمات الإرهابية التى نفذها المتهم؟

نفذ المتهم 5 هجمات إرهابية كان آخرها الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان، وكذلك هجوم على نقطتى تحصيل رسوم الطرق بمنطقة الواسطى ببنى سويف، ونقطة تحصيل رسوم بالعياط بالجيزة، وكذلك حادث مقهى العياط قبل أسبوع، وحادث الاستيلاء على سيارة أحد المواطنين.

عدد الضحايا الذين لقوا مصرعهم على يده؟

24 شخصاً استشهدوا على يد المتهم فى الحوادث التى قام بتنفيذها، أو الحوادث التى اشترك مع آخرين فيها.

عدد المصابين من جراء الحوادث الإرهابية على يد المتهم؟

5 مصابين فى حادث اطلاق النيران على رواد أحد المقاهى بمدينة العياط.

حادث ميكروباص حلوان:

وقع الحادث يوم الأحد 8 مايو 2016، وعقب الحادث، أعلنت حركة المقاومة الشعبية، التابعة لجماعة الإخوان، مسؤوليتها عن الحادث، وأصدرت بيانا على صفحتها بموقع "فيس بوك"، تؤكد فيه على تمكنها من نصب كمينا للقوة الأمنية، عقب مراقبة خط سيرهم، وتبين أن المتهم من ضمن مرتكبى الحادث الذى أسفر عن استشهاد 8 من رجال الشرطة.

حادث مقهى العياط:

تعرض مقهى بإحدى قرى مركز العياط بالجيزة لحادث إطلاق نار على يد ملثم، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتلى ومصابين، والحادث وقع بمقهى "ام كلثوم" بقرية تسمى "أبو فار" تابعة لمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، ولم يرى الأهالى المتهم بارتكاب الجريمة لقيامه بإخفاء وجهه بلثام، واستخدم بندقية آلية فى إطلاق الأعيرة النارية تجاه رواد المقهى، كما تمكن من الهرب بواسطة شخص اخر كان يستقل دراجة بخارية، وأسفر الحادث عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين نتيجة إصابتهم بأعيرة نارية، وغادر 3 من المصابين المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية.

حادث هجوم نقطة تحصيل رسوم الطرق ببنى سويف:

تعرضت محطة تحصيل رسوم أمام واحة "ميدوم" بمركز الواسطي ببني سويف، لهجوم مسلح، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بحسب الحصر المبدئي للحادث وفقاً لمصادر طبية بالمحافظة، وبالفحص والمعاينة تبين أن مسلحين مجهولين نفذوا هجوماً علي المحطة ليلاً، وأطلقوا الأعيرة النارية علي العاملين بالمحطة مما اسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص.

الهجوم على نقطة تحصيل رسوم بالجيزة:

شن مجهولون في وقت مبكر من الليل هجوماً إرهابيا على نقطة تحصيل رسوم بالطريق الإقليمي بنزلة الطريق الزراعي مصر أسيوط الغربي، تجاه العياط، وأسفر الهجوم عن استشهاد ضابطين اثنين ومجند من المسؤولين عن تحصيل رسوم كارتة الطريق، وإن الأهالي عثروا عليهم مقتولين بطلقات نارية بالرأس.

حادث مقتل مواطن لسرقته:

كما نفذ الإرهابى حادث مقتل مواطن والإستيلاء على سيارته بمنطقة حلوان بالقاهرة بتاريخ 8 أغسطس 2016 ( موضوع القضية رقم 91501/2016 " جنح حلوان).