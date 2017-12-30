س & ج.. كل ما تريد معرفته عن أول مول تجارى للباعة الجائلين بالقاهرة





كتب أحمد حربى

ينتظر الآلاف من سكان العاصمة القاهرة الأيام القليلة المقبلة تدشين أول سوق حضارى متطور بمنطقة الزواية الحمراء، الذى يعد أول مول تجارى خاص بالباعة الجائلين فى العاصمة.

"اليوم السابع" يرصد فى تحليل تفصيلى كل الأسئلة والاستفسارات التى تدور حول سوق الزاوية الحضارى الذى سيتم افتتاحه خلال أيام.



السوق التجارى الجديد للباعة الجائلين

س: ما أهم مواصفات سوق الزاوية الحمراء الأكثر تطورا فى مصر؟

ج: اعتمد إنشاؤه بالكامل على الحديد فهو عبارة عن سوق معدنى، والسوق بالكامل يعمل بالطاقة الشمسية، وبه منظومة مكافحة الحريق مفعلة أيضا باللوحات الكهربائية المشغلة للسوق تعمل عند حدوث أى ماس كهربائى، وكذلك التصميم والأنظمة المتبعة لمكافحة الحرائق وأنظمة التشغيل الذاتى لها من خلال أجهزة تستشعر الحرارة والأدخنة.



السوق التجارى الجديد للباعة الجائلين

س: كم عدد المحال التجارية ومساحتها وتكلفة السوق الحضارى؟

ج: تكلف السوق ما يقرب من 40 مليون جنيه، وبه 390 محلا تجاريا على مساحة 3782 م2، ويتكون من ثلاثة طوابق، وبه 8 سلالم 4 منها بدون درج مخصصين لنقل البضائع و4 للزائرين.

س: هل يوفر السوق البضائع للباعة؟ وهل يجبر الباعة على شرائها؟

ج: تم توفير عدد من تجار الجملة ليوفروا البضائع التى يحتاجها باعة السوق كدعم من المحافظة لتسهيل الحصول على البضائع بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى إمكانية شراؤها من الخارج حسب رغبة كل بائع.



أمن صناعى

س: كم يبلغ إيجار المحل شهريا؟ ومتى ينتهى عقد الإيجار؟

ج: العقد الذى تم تسليمه للباعة لمدة عام ويجدد، وإيجار المحل 450 جنيها شهريا، بالإضافة إلى 50 جنيها رسوم نظافة وتأمين.

س: كيف يعمل السوق بالطاقة الشمسية؟ وهل يوجد عدادات للكهرباء بالمحال؟

ج: يعتمد سوق الزاوية الحمراء على الكهرباء التى تنتجها الألواح الشمسية المثبتة أعلى المبنى، ليكون أول سوق حضارى يعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى اتصاله بشبكة الكهرباء الرئيسية، ولكل محل بالسوق عداد كهربائى خاص به.

س: كيف تم تسكين سوق الزاوية وتقسيم المحال التجارية الموجودة به؟

ج: تم تقسيم الـ390 محلا الموجودة به على النحو التالى: 104 محلات طرح بالمزاد العلنى، و286 محل للباعة الجائلين، ينقسموا إلى 111 محلا خاصا بباعة الترجمان التابعين لأحياء، عابدين، وغرب القاهرة، والأزبكية، والموسكى، و111 محلا خاصا بباعة منطقة المسرح القومى بالعتبة، و25 محلا خاصا بحى حدائق القبة، و25 محلا خاصا بحى الزاوية الحمراء، و14 محلا خاصا بمنطقة البيدق والعشماوى من باعة النجف والأدوات الكهربائية.



السوق التجارى الجديد للباعة الجائلين

س: ما الطريقة التى تم تسكين الباعة بها؟

ج: تسكين الباعة الجائلين بسوق الزاوية الحمراء، تم من خلال قرعة علنية مسجلة فيديو لضمان الشفافية التامة، وحتى لا يظلم أحد.

س: كيف تم عمل القرعة العلنية للباعة الجائلين؟

ج: تم وضع أسماء الباعة الجائلين التابعين لكل حى على حدة داخل صندوق خاص بهم وذوى الاحتياجات الخاصة بصندوق مستقل، وكذلك الأرامل والمرأة المعيلة، وتم سحب الأسماء التى تنطبق عليها الشروط بشكل عشوائى ليتم تسكينهم فى محال السوق، وباعة سوق الترجمان تم تسكينهم من خلال كشف تسجيل الحضور.

س: من يمول السوق الحضارى وكم تكاليفه؟

ج: سوق الزاوية الحمراء الحضارى أنشئ بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، وتم رصد ميزانية تبلغ 27 مليون جنيه عام 2015، لكن مع ارتفاع الأسعار بلغت تكاليف السوق ما يقارب الـ40 مليون جنيه.



السوق الحضارى الجديد



السوق يعمل بالطاقة الشمسية

س: هل يوجد بالسوق أمن صناعى وعمال نظافة؟

ج نعم يوجد بالسوق ورديتان للأمن الصناعى وثلاث ورديات للأمن العام وكذلك عمال نظافة.