سيناتور روسى: مزاعم "داعش" حول ضلوعه بتفجير بطرسبورج "تلميع للذات"





موسكو (أ ش أ)

قال النائب الأول لرئيس لجنة الأمن والدفاع فى مجلس الاتحاد الروسى، فرانز كلينتسيفيتش، إن مزاعم"داعش" حول ضلوعه فى التفجير الإرهابى فى بطرسبورج قبل أيام؛ محاولة لترويج وتلميع الذات.

وأضاف النائب كلينتسيفيتش، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت،أنه لا توجد لدى الإرهابيين أية خلايا فى روسيا يمكن توجيهها من مركز واحد، مشيرا إلى أن إعلان "داعش" عديم الأساس ومن الواضح أنه يعد عملا دعائيا، وأعرب السيناتور عن ثقته بأن التحقيق سيكشف حتما عن المنفذين والمخططين وعن الذين وقفوا خلف التفجير.

من جانبه أعلن نائب رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد فى مجلس "الدوما" أناتولى فيبورنى، أن التحقيق ينظر فى كل الاحتمالات المتعلقة بالجهة التى تقف خلف تنظيم تفجير بطرسبورج الأخير، بما فى ذلك احتمال ضلوع داعش فيه.

وكان موقع "سايت" المعنى بالنشاط الإعلامى للمتطرفين قد أعلن أن داعش تبنى مسئولية التفجير الذى وقع فى سوبر ماركت ببطرسبورج قبل فترة وتسبب بإصابة عدد من الأشخاص بجانب بعض الأضرار المادية.