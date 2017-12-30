"سى بى إن نيوز" تعليقا على حادث حلوان: قوات الأمن تقوم بعملها على أكمل وجه





كتب سيد الخلفاوى

ذكرت شبكة "سى بى إن نيوز" الأمريكية أن قوات الأمن المصرية تقوم بعملها على أكمل وجه فى التصدى للأعمال الإرهابية، وحماية وتأمين الكنائس قبل أعياد الميلاد، فى ظل تأكيدات من مختلف أجهزة الدولة بضرورة توفير وسائل التأمين الكافية للكنائس خلال عيد الميلاد المجيد.

وقد شهدت منطقة حلوان جنوب محافظة القاهرة صباح يوم الجمعة حادثا إرهابيا استهدف كنيسة مارمينا بحلوان، لكن قوات الشرطة استطاعت السيطرة على الموقف بمساعدة عدد من الأهالى، بالإضافة إلى قيام إمام مسجد الدسوقى بالنداء على المواطنين للوقوف فى مواجهة الإرهابيين وحماية الكنيسة.