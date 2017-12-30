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سفير الاتحاد الأوروبى: الإرهابيون لن يعرقلوا تصميم مصر على بناء اقتصاد قوى

السبت، 30 ديسمبر 2017 11:44 ص
سفير الاتحاد الأوروبى: الإرهابيون لن يعرقلوا تصميم مصر على بناء اقتصاد قوى سفير الاتحاد الأوروبى بمصر إيفان سوركوش


(أ ش أ)
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أكد سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر إيفان سوركوش إن الإرهابيين لن يعرقلوا تصميم مصر على بناء اقتصاد قوى لصالح المواطنين .

وقال سوركوش - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم السبت تعليقا على الحادث الإرهابى الذى استهدف كنيسة مارمينا بحلوان - إن الاتحاد الأوروبى سيواصل دعم مصر فى مكافحة الإرهاب لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة .

كما أعرب السفير الأوروبى عن تعازيه لمصر وأسر الضحايا .


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