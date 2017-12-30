سفير الاتحاد الأوروبى: الإرهابيون لن يعرقلوا تصميم مصر على بناء اقتصاد قوى





(أ ش أ)

أكد سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر إيفان سوركوش إن الإرهابيين لن يعرقلوا تصميم مصر على بناء اقتصاد قوى لصالح المواطنين .

وقال سوركوش - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم السبت تعليقا على الحادث الإرهابى الذى استهدف كنيسة مارمينا بحلوان - إن الاتحاد الأوروبى سيواصل دعم مصر فى مكافحة الإرهاب لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة .

كما أعرب السفير الأوروبى عن تعازيه لمصر وأسر الضحايا .