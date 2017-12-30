سفر وعودة 711 مصريا وليبيا و101 شاحنة عبر منفذ السلوم البرى خلال 24 ساعة

سفر وعودة 711 مصريا وليبيا و101 شاحنة عبر منفذ السلوم البرى خلال 24 ساعةالسبت، 30 ديسمبر 2017 10:53 م
منفذ السوم البرى - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 711 مصريا وليبيا و101 شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارًا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 607 إلى الجانب الليبى، بينهم 94 مصريا و513 ليبيا.
وتم إنهاء إجراءات وصول 104 مسافرين بينهم 77 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و27 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 374 ألف و 349 مصريا.
وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 101شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.
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