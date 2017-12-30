سعر اليورو اليوم السبت 30 -12-2017 فى مصر واستقرار العملة الأوروبية

سعر اليورو اليوم السبت 30 -12-2017 فى مصر واستقرار العملة الأوروبيةالسبت، 30 ديسمبر 2017 01:01 م
اليورو الأوروبى
كتبت- هبة حسام
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استقر سعر اليورو الأوروبى، اليوم السبت 30-21- 2017، ثانى أيام العطلة الأسبوعية، مسجلا 21.03 جنيه للشراء و21.25 جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك الأهلى.
ووفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم، بعد أن سجل متوسط سعره 21.18 جنيه للشراء، و 21.30 جنيه للبيع، كالتالى..
سعر صرف اليورو
سعر اليورو فى البنك المركزى
21.18 جنيه للشراء
21.30 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
21.03 جنيه للشراء
21.25 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر
21.03 جنيه للشراء
21.22 جنيه للبيع.
يورو
سعر اليورو فى بنك القاهرة
21.04 جنيه للشراء
21.26 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
21.09 جنيه للشراء
21.31 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
21.09 جنيه للشراء
21.31 جنيه للبيع.
صرف اليورو اليوم
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