سعر الريال السعودى اليوم السبت 30-12-2017 واستقرار العملة السعودية

سعر الريال السعودى اليوم السبت 30-12-2017 واستقرار العملة السعوديةالسبت، 30 ديسمبر 2017 01:17 م
الريال السعودى
كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الريال السعودى استقراره اليوم السبت 30- 12- 2017، ثانى أيام العطلة الأسبوعية مسجلا ثباتا على نفس سعر أول أمس، الذى بلغ 4.72 جنيه للشراء، و4.75 جنيه للبيع، فى عدد كبير من البنوك جاء فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.
ووفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الريال السعودى اليوم كالتالى:
الريال السعودى
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.7386 جنيه للشراء
4.7655 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.72 جنيه للشراء
4.75 جنيه للبيع
سعر عملة الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.71 جنيه للشراء
4.74 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
4.70 جنيه للشراء
4.75 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.71 جنيه للشراء
4.76 جنيه للبيع
سعر صرف الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.70 جنيه للشراء
4.75 جنيه للبيع
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