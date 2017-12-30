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سعر الدولار اليوم السبت 30-12 -2017 واستقرار العملة الأمريكية

السبت، 30 ديسمبر 2017 12:31 م
سعر الدولار اليوم السبت 30-12 -2017 واستقرار العملة الأمريكية الدولار


كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الدولار استقراره اليوم السبت 30-12- 2017، ثانى أيام العطلة الأسبوعية، مسجلا ثباتا عند سعر ختام تعاملات أول أمس، الخميس.

 

وفى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى، بلغ سعر الدولار 17.69 جنيه للشراء، و 17.79 جنيه للبيع، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر.

 

الدولار اليوم
الدولار اليوم

 

سعر الدولار اليوم فى مصر
 

استقر سعر الدولار اليوم فى مصر، وسجل متوسط سعره فى السوق المصرى وفقا للبنك المركزى، 17.77 جنيه للشراء ، و 17.87 جنيه للبيع.

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.77 جنيه للشراء

 17.87 جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.69 جنيه للشراء

17.79 جنيه للبيع

 

صرف الدولار
صرف الدولار

 

 سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

 17.69 جنيه للشراء

17.79 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

 17.70 جنيه للشراء

17.80 جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.74  جنيه للشراء

17.84 جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.76 جنيه للشراء

 17.86 جنيه للبيع

 

سعر الصرف للدولار
سعر الصرف للدولار

 

مصلحة الخزانة: الاستفادة من العملات التذكارية لتحقيق أعلى عائد للدولة

 

ومن ناحية أخرى، انتهت مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية من إعداد تقرير كامل عن انجازاتها خلال عام 2017 وخطتها المستقبلية فى 2018 لعرضها على عمرو الجارحى وزير المالية، حيث أوضح التقرير أبرز الإنجازات.

 

 تمثلت الإنجازات فى استكمال خطة رفع كفاءة النشاط الصيرفى الموجود بمصلحة الخزانة العامة، حيث تم انتداب عدد من الصيارف من الجهاز الحكومى، وذلك فى إطار التنسيق والتعاون بين هيئات ومؤسسات الدولة، حيث تقدمت العديد من الجهات بطلبات لمصلحة الخزانة العامة لفتح خزائن جديدة مما يتطلب عدد كبير من الصيارف وتدريبهم جيدا وتوزيعهم على الخزائن الجديدة فى المحاكم ووحدات المرور وغيرها بما يعمل على تحقيق تيسير العمل وادارته جيدا.

 

 

 


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