رسالة من زوجة صحفى يمنى اختطفه الحوثيون: زوجى مريض ولم يتركب جرما

رسالة من زوجة صحفى يمنى اختطفه الحوثيون: زوجى مريض ولم يتركب جرماالسبت، 30 ديسمبر 2017 01:26 م
الحوثى
كتبت إيمان حنا
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كتبت زوجة الصحفى اليمنى المختطف عادل السياغى رسالة، حملت فيها الحوثيين مسئولية ما قد يلقاه زوجها الذى يعانى من حالة صحية سيئة، وهو أسير الآن لدى جماعة الحوثى التى اختطفته أثناء زيارته لأسرته فى عدن، وأكدت زوجته أنه لم يرتكب أى جرم سوى أنه يعبر عن رأيه بحرية وهى الحرية التى كفلها الدستور والقانون.
وناشدت زوجة عادل المنظمات المعنية بالحريات والحقوق الصحفية بسرعة التدخل ، وإنقاذ زوجها الأسير، مؤكدة أن الإنسان خلق ليكون حرا واليمن لن يصمت إزاء بطش الحوثيين.
وجاء فى نص رسالتها أن حرية التعبير حق من حقوقنا الإنسانية، وأضافت الزوجة فى رسالتها: أليس هولاء الذي يلقون القبض على الناس في كل مكان من بقاع الأرض اليمنية، هم انفسهم الذي خرجوا عام 2011 للمطالبة بدولة مدينة؟.
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