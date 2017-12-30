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رجال دين ينضمون لمظاهرات طهران.. وهاشتاج يحدث الآن فى إيران يتصدر تويتر

السبت، 30 ديسمبر 2017 02:01 م
رجال دين ينضمون لمظاهرات طهران.. وهاشتاج يحدث الآن فى إيران يتصدر تويتر اقتحام بنك ايرانى من قبل متظاهرين


كتب سمير حسنى
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تصدر هاشتاج "يحدث الآن في إيران" موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، تزامنا مع المظاهرات الحاشدة التى تعم أرجاء إيران، والمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد.

 

ونشر بعض المغردون فيديوهات مباشرة من المظاهرات التى عمت أرجاء العاصمة طهران وضواحيها، وتساءل آخرون عن عدم تغطية المظاهرات من قبل القنوات العربية وبالرغم من انطلاقها لليوم الثالث على التوالى.

 

كما نشر مغردون آخرون فيديوهات توضح اقتحام المتظاهرون أحد البنوك وسط العاصمة، معلقين عليه: "شعب إيران يسرق بنوك ايران في وضح النهار".

 

وهتف متظاهرون إيرانيون قبل قليل بساحة الثورة في طهران مرددين "لا تخافوا لا تخافوا أننا جميعا معا".

 

وتأتى تلك التطورات، فى الوقت الذى طلب فيه وزير الداخلية الإيرانى عبد الرضا رحمانى فضلى، اليوم السبت، من المواطنين عدم المشاركة فى"تجمعات مخالفة للقانون" بعد يومين من التظاهرات ضد السلطة وغلاء المعيشة فى عشرات مدن هذا البلد.

 

وصرح رحمانى فضلى "نطلب من السكان عدم المشاركة فى التجمعات المخالفة للقانون، حتى الآن حاولت قوات الامن والسلطات القضائية التعامل مع التجمعات المخالفة للقانون لتفادى حصول مشاكل"، بحسب ما نقلت عنه وكالة ايسنا.

 

واتسعت مظاهرات الغضب فى إيران ضد النظام الحاكم على خلفية دعمه للجماعات الإرهابية خارج البلاد وتركه الداخل الإيرانى بلا تنمية فى مجالات البنى التحتية والاستثمار.


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