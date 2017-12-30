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رئيس مجلس محافظة ديالى يعرب عن قلقه من محاولات تسييس الحشد العشائرى

السبت، 30 ديسمبر 2017 05:01 م
رئيس مجلس محافظة ديالى يعرب عن قلقه من محاولات تسييس الحشد العشائرى الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
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اعتبر رئيس مجلس محافظة ديالى العراقية على الداينى اليوم السبت، أن توزيع الحشد العشائرى فى المحافظة يخضع لاجتهادات سياسية، محذرا من عواقب وخيمة فى حال استمرت تلك الأمور دون حلول.

وأعرب الداينى - وفقا قناة "السومرية نيوز" عن خشيته من خطورة محاولات تسييس الحشد العشائرى، مؤكدا ضرورة ضمان حقوق مقاتلى الحشد وتوفير الدعم المالى والتسليح لهم ؛ لأنهم قوة مؤثرة فى المناطق المحررة وتمسك حاليا نقاط مرابطة فى مناطق مهمة فى ديالى.

وقال : "إن الحشد العشائرى لعب دورا هاما فى المشاركة بعمليات التحرير وقدم تضحيات لا تنسى وهو يقوم بواجبات مهمة رغم أن أغلب أفراده بدون دعم مالى أو تسليحى منذ ثلاث سنوات"، مشيرا إلى أن توزيعه يجرى وفق اجتهادات سياسية وأن هناك ساسة وقوى تحاول تسييسه مع قرب الانتخابات عام 2018. 


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