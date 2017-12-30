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رئيس جامعة حلوان يزور كنيسة العذراء بحلون لتقديم واجب العزاء.. صور

السبت، 30 ديسمبر 2017 09:24 م
رئيس جامعة حلوان يزور كنيسة العذراء بحلون لتقديم واجب العزاء.. صور رئيس جامعة حلوان يزور كنيسة العذراء بحلون لتقديم واجب العزاء


وائل ربيعى
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زار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان مع وفد الجامعة، كنيسة العذراء لأداء واجب العزاء فى شهداء الوطن الذين لقوا حتفهم أمس بكنيسة مارمينا بحلوان على يد الإرهاب الغادر، حيث التقى بالأنبا بسنتى وقدم له واجب العزاء ونقل له تعازى وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار.

 

وأكد نجم، على أن رصاص الإرهاب الغادر لم يفرق بين مسلم ومسيحى أو جامع وكنيسة فالمستهدف هو فك تشابك النسيج الوطنى، متابعًا: "هذا الأمر لن يثنى الشعب المصرى ولن يضعف عزيمته خلف قيادته السياسية الحكيمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى فكلنا على قلب رجل واحد"، مشددًا على ثقته فى الشعب المصرى وجيشه العظيم وجهاز الشرطة فى القضاء على الإرهاب وأن تعود مصر إلى مكانتها العظيمة.

 

وتمنى رئيس جامعة حلوان، أن يلهم الله أهالى الشهداء الصبر والسلوان والشفاء العاجل للمصابين.

 
 
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جامعة حلوان

واجب العزاء

كنيسة العذراء



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