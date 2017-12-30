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السبت، 30 ديسمبر 2017 06:52 م
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رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات الكليات

السبت، 30 ديسمبر 2017 03:50 م
رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات الكليات رئيس جامعة المنوفية يتفقد الامتحانات


المنوفية - محمود شاكر
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تفقد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية كليات الهندسة والصيدلة وكليات المجمع الحاسبات والمعلومات والعلوم والحقوق والتجارة وحرص على تواجده أثناء الفترة الصباحية والمسائية للإمتحانات للتأكد من توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، وكان في استقبال رئيس الجامعة عميد كل كلية لمتابعة الجولة.

حرص رئيس الجامعة على التأكد من مطابقة أوراق الأسئلة للمواصفات وتواجد عميد الكلية وأستاذ المادة بالكلية للتغلب على أي مشكلات تواجه الطلاب، والتأكد من التزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين بأعمال المراقبة والملاحظة والتحقيق الفورى مع الطلاب المخالفين لقواعد الامتحانات.

وقام رئيس الجامعة بتفقد كافة اللجان للتأكد من تجهيزها بالإضاءة الكافية وبها كافة سبل الراحة ليؤدى الطالب الإمتحان فى جو يسوده الهدوء والنظام، والتأكد من وجود الرعاية الصحية وتوفير العناية الطبية للطلبة لمواجهة المشاكل الصحية التى قد تحدث.

وشدد رئيس الجامعة على أن الكنترولات بالكليات تباشر عملها بدقة وبانتظام لسرعة الإنتهاء من رصد الدرجات.

 

 


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