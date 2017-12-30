رئيس جامعة السادات يتفقد سير امتحانات نصف العام





المنوفية_ محمد فتحى

أجرى الدكتور أحمد محمد بيومى، رئيس جامعة السادات، جولة تفقد خلالها لجان الامتحانات، ورافقه خلالها الدكتور حمدى عمارة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث بدأ جولته بكلية الحقوق واستقبله الدكتور عماد الفقى القائم بعمل عميد كلية الحقوق، ثم انتقل إلى مقر كلية التربية، وذلك لمتابعة امتحانات الفصل الدراسى الأول وللتأكد من إجراء الامتحانات في جو مناسب للطلاب.

كما اطمأن على سير الامتحانات بالكلية وتوافر وسائل التهوية والإضاءة وجاهزية الأطقم الطبية اللازمة والأمن.

كان رئيس الجامعة قد أصدر تعليمات على مستوى الجامعة بضرورة الالتزام بالقرارات واللوائح المعلنة لتنظيم الامتحانات والكنترولات وتصحيح ورق الإجابة وإعلان النتائج على مواقع الكليات الإلكترونية فى أقرب وقت عقب انتهاء الطلاب من الامتحانات .