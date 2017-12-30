رئيس الوزراء اليمنى يعزى نظيره المصرى بضحايا حادث حلوان





عدن (أ ش أ)

بعث رئيس مجلس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم السبت، برقية عزاء ومواساة إلى نظيرة المصرى المهندس شريف إسماعيل، فى ضحايا الحادث الإرهابى بحلوان أمس الجمعة .

وأفادت وكالة الانباء اليمنية سبأ أن رئيس الوزراء اليمنى، عبر فى برقية العزاء عن إدانته واستنكاره الحادثين الإرهابيين، اللذين استهدافا ظلما وعدوانا المواطنين الأبرياء وأبناء الجيش والشرطة المصرية فى أعمال إجرامية تتنافى مع كافة القيم الإنسانية والشرائع السماوية السمحاء، سائلاً الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحقق الأمن لمصر.

وأكد رئيس الوزراء اليمنى فى ختام البرقية، موقف الحكومة اليمنية ومساندتها ودعمها الدائم والثابت لمصر فى مناهضة العنف والإرهاب بكافة اشكاله وصوره الخبيثة التى تطال الأبرياء.