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رئيس الوزراء العراقى: داعش احتل المدن بسبب الفساد

السبت، 30 ديسمبر 2017 07:43 م
رئيس الوزراء العراقى: داعش احتل المدن بسبب الفساد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى


وكالات
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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى السبت أهمية الحفاظ على النصر على داعش وعلى وحدة البلاد، وقال إن التنظيم المتشدد لم يتمكن من احتلال المدن إلا بسبب الفساد.

وأضاف العبادى خلال مشاركته فى مهرجان "نصر العراق الحاسم" أقامته فرقة العباس القتالية، إن النصر على داعش تحقق عندما وقف الحشد مع الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب ومع الشرطة والعشائر وقوات البيشمركة الكردية لتحرير الموصل، وفق ما نقلت قناة الحرة.

لكنه أشار إلى أن الفساد كان سببا فى ظهور داعش، وقال فى هذا الإطار إن "الفاسدين ومن استولوا على أموال الدولة هم من سببوا هذه الكوارث، فداعش لم يتمكن من احتلال المدن إلا بسبب الفساد".

وأشار من جهة أخرى إلى أن أبناء الوسط والجنوب عندما هبوا لتحرير المناطق التى احتلتها داعش بعد فتوى آية الله على السيستانى لم يفكروا بأمور سياسية إنما قاتلوا من أجل الوطن والمقدسات، حسب تعبيره.

وأكد رئيس الحكومة العراقية أن جهود الإعمار ستشمل جميع المحافظات لأن جميعها قد تضررت.

وكان العبادى حذر من أن الخلافات السياسية يمكن أن تمهد الطريق أمام تنظيم الدولة لشن هجمات، وذلك فى إشارة إلى النزاع بين الحكومة المركزية فى بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق فى الشمال.


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