video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 02:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

دواوين الوزارات × 24 ساعة.. إعادة المحذوفين من بطاقات التموين عشوائيًا أول يناير

السبت، 30 ديسمبر 2017 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. إعادة المحذوفين من بطاقات التموين عشوائيًا أول يناير د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية


كتب – وائل ربيعى
إضافة تعليق

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التموين:

إعادة المحذوفين من البطاقات عشوائيًا بدون سبب أول يناير

إنفوجراف.. كيف تستخرج بطاقة تموينية من خلال الموبايل

بدء صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر يناير الاثنين المقبل

 

وزارة الصحة:

ارتفاع عدد شهداء حادث كنيسة حلوان لـ10 حالات

وزير الصحة يجرى عملية جراحية لمصابة باعتداء كنيسة حلوان بمعهد ناصر

 

وزارة التربية والتعليم:

التعليم: تلحين النصوص المقررة على المرحلة الابتدائية وتقديمها فى شكل أغنية

التعليم: استشهاد معلمة فى الحادث الإرهابى لاقتحام كنيسة مارمينا بحلوان

 

وزارة التضامن الاجتماعى: 

غادة والى توجه بمساندة أسر ضحايا حادث حلوان: الاٍرهاب لن ينال من وحدتنا


وزارة الإسكان:

وزير الإسكان: إقبال غير مسبوق على شراء الأراضى الخدمية والاستثمارية بالمدن الجديدة

"المجتمعات العمرانية": إعادة التعامل على قطع الأراضى المُلغاة بأسوان الجديدة

ماذا قدم وزير الإسكان فى ملف التخطيط العمرانى؟

 

وزارة الأوقاف:

احموا الكنيسة من الإرهابيين.. قصة إمام شاب أحيا المشاعر الوطنية دفاعا عن كنيسة مارمينا.. الشيخ طه: طالبت المصلين والأهالى بالخروج لحماية إخوانهم الأقباط.. وتعلمت من الأزهر احترام عقائد الآخرين والدفاع عنهم

وزير الأوقاف: حماية الكنائس واجب وطنى وشرعى ويجب الإبلاغ عن الخونة

وزير الأوقاف يلتقط صورا تذكارية مع أهالى حلايب أمام مسجد التوبة.. صور

الأوقاف بعد تحقيق اليوم السابع: قوائم الفتوى ليست قرآنا ومستعدون لمراجعتها

 

وزارة التعليم العالى:

"س & ج".. رئيس جامعة القاهرة يوضح عقوبات الغش بالامتحانات "فيديو"

التعليم العالى: تخصيص 60 مليون جنيه لدعم مستشفيات 4 جامعات

فيديو معلوماتى..10 إجراءات جديدة من جامعة القاهرة لمواجهة الغش الإلكترونى

 

وزارة القوى العاملة:

للباحثين عن وظائف.. ننشر قائمة "القوى العاملة" بـ 5342 فرصة حتى نهاية يناير

 

وزارة النقل:

مجلس الدولة ينهى مراجعة مشروع قانون السكة الحديد الجديد وإرساله لـ"النواب"

تعرف على مطابع السكة الحديد المنشأة منذ 140 عامًا × 15 معلومة

وزير النقل يوجه بسرعة الانتهاء من تركيب بوابات الكارت الذكى لزيادة التذكرة


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكويت تدين حادث حلوان الإرهاب وتؤكد تضامنها مع مصر

تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى من كنيسة السيدة العذراء بمطرانية حلوان

دواوين الوزارات

اخبار الحكومة

اخبار مصر

التعليم

التموين

الصحة



لا تفوتك
وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة