حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنطقة الطوابق فى الجيزة





كتب سيد الخلفاوى

شن حى الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق بالجيزة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنطقة الطوابق، لتسهيل حركة المرور ورفع كفاءة الشوارع بمنطقة الطوابق.

وقاد الحملة اللواء أشرف الديب قائد شرطة المرافق بالجيزة بالتعاون مع مسئولى حى الهرم ، وتم رفع الإشغالات والباعة الجائلين بالكامل كما تم رفع عدد كبير من إشغالات المقاهى والمطاعم والاكشاك، من شوارع منطقة الطوابق وتحرير محاضر إشغال للمحال المخالفة.