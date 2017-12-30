حملة لرفع الإشغالات بشارعى التحرير وجهينة وميدان الدقى فى الجيزة.. صور





كتب سيد الخلفاوى

نفذ حى الدقى بالجيزة حملة مكبرة، لرفع الإشغالات من شارعى جهينة والتحرير، وميدان الدقى، حيث تم رفع إشغالات المقاهى والمحال المخالفة وعدد من الأكشاك المخالفة.

من جانبه أكد اللواء نادر سعيد رئيس حى الدقى، أنه بناء على تعليمات اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة واللواء علاء الهراس نائب المحافظ بضرورة متابعة الإشغالات والمخالفات والتعديات، نفذ الحى حملة إشغالات بعدة مناطق مختلفة فى نطاق الحى بشارع التحرير وميدان الدقى وشارع جهينة، وتم رفع عدد كبير من إشغالات المقاهى والمطاعم والاكشاك والباعة الجائلين، بالتعاون مع شرطة مرافق الجيزة.