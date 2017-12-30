حملة لرفع الإشغالات بشارعى التحرير وجهينة وميدان الدقى فى الجيزة.. صور

حملة لرفع الإشغالات بشارعى التحرير وجهينة وميدان الدقى فى الجيزة.. صورالسبت، 30 ديسمبر 2017 04:53 م
حملة لرفع الإشغالات بالدقى
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
نفذ حى الدقى بالجيزة حملة مكبرة، لرفع الإشغالات من شارعى جهينة والتحرير، وميدان الدقى، حيث تم رفع إشغالات المقاهى والمحال المخالفة وعدد من الأكشاك المخالفة.
من جانبه أكد اللواء نادر سعيد رئيس حى الدقى، أنه بناء على تعليمات اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة واللواء علاء الهراس نائب المحافظ بضرورة متابعة الإشغالات والمخالفات والتعديات، نفذ الحى حملة إشغالات بعدة مناطق مختلفة فى نطاق الحى بشارع التحرير وميدان الدقى وشارع جهينة، وتم رفع عدد كبير من إشغالات المقاهى والمطاعم والاكشاك والباعة الجائلين، بالتعاون مع شرطة مرافق الجيزة.
حملة لرفع الإشغالات بشارعى التحرير وجهينة وميدان الدقى
حملة لرفع الإشغالات بشارعى التحرير وجهينة وميدان الدقى
حملة لرفع الإشغالات بشارعى التحرير وجهينة وميدان الدقى
حملة لرفع الإشغالات بشارعى التحرير وجهينة وميدان الدقى
حملة لرفع الإشغالات بشارعى التحرير وجهينة وميدان الدقى
إضافة تعليق
"التموين": استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد لأول مرة من أى مكتب تموين بالمحافظة.. نقل قاعدة بيانات المستفيدين من الشركات للوزاة لمنع التلاعب.. وتحميل الشركات قيمة الدعم حال التأخر فى إصدار البطاقات
5 أهداف للأهلى فى موقعة "اللعب مع الكبار" أمام أتلتيكو مدريد الليلة.. استعادة التألق أمام عمالقة أوروبا.. اختبار بدلاء الفريق.. تحسين صورة البدرى.. خطوة على طريق عودة الجماهير.. واستعداد جيد للقمة والسوبر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة