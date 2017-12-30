حزب تركمانى يطالب الحكومة العراقية بتأجيل الانتخابات 6 أشهر لحين عودة النازحين

حزب تركمانى يطالب الحكومة العراقية بتأجيل الانتخابات 6 أشهر لحين عودة النازحينالسبت، 30 ديسمبر 2017 03:52 م
رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
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طالب حزب "تركمان إيلى"، اليوم السبت، الحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات بتأجيل الانتخابات ستة أشهر لحين إكمال التحضيرات وإعادة النازحين فى محافظتى كركوك ونينوى، داعيا إلى تخصيص 15% من حصة نينوى الانتخابية لقضاء تلعفر.
وقال المتحدث باسم الحزب على المفتى - فى مؤتمر صحفى أوردته قناة "السومرية نيوز" إن "المناطق التركمانية شهدت منذ دخول داعش قيام الأحزاب الكردية بتهميش دور التركمان، ولأن الانتخابات المقبلة مصيرية نطالب بضرورة تأجيلها ستة أشهر لحين إعادة النازحين إلى مناطقهم " .
وكان عدد من نواب محافظة نينوى هددوا فى وقت سابق، بالعمل على تأجيل الانتخابات فى حال عدم عودة النازحين لمناطقهم، فيما اعتبروا أن إجراء الانتخابات فى شهر مايو المقبل قرارا مجحفا لأهالى نينوى.
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