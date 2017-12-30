video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 05:53 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

حركة تنقلات بالبترول: "صلاح" رئيسا لغاز مصر و"ابراهيم" للمصرية التعدينية

السبت، 30 ديسمبر 2017 02:19 م
حركة تنقلات بالبترول: "صلاح" رئيسا لغاز مصر و"ابراهيم" للمصرية التعدينية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية


كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات جديدة شملت تكليف كل من:

  *   مهندس أيمن محمد إبراهيم رئيساً لمجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية .
  *    مهندس محمد حسن حافظ أحمد قنديل رئيساً لمجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة غاز القاهرة .
  *   مهندس ياسر صلاح الدين حسن عبد السيد رئيساً لمجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة غاز مصر .

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البترول تستهدف مضاعفة إنتاج البنزين من شركة "إنربك" بـ850 ألف طن سنويا

وزير البترول يزور سوهاج الأحد لافتتاح محطة مصر للبترول بطريق أخميم

البترول

وزير البترول

حركة تنقلات بوزاره البترول

الثروة المعدنية

ايمن ابراهيم

غاز مصر

ياسر صلاح



لا تفوتك
الملك سلمان يؤكد للرئيس السيسى وقوف المملكة بجانب مصر فى حربها ضد الإرهاب

الملك سلمان يؤكد للرئيس السيسى وقوف المملكة بجانب مصر فى حربها ضد الإرهاب

فيديو.. السجن المشدد 7 سنوات فى إعادة محاكمة متهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية"

فيديو.. السجن المشدد 7 سنوات فى إعادة محاكمة متهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية"

صور.. "أبطال 2017 السبعة".. صلاح "بطل فوق العادة".. محمد إيهاب وسارة سمير "شالوا أحلام الملايين ولم يخذلوهم".. فريدة عثمان "السمكة الذهبية".. ونور الشربينى نجمة الإسكواش.. وكوبر يحقق حلم المونديال

صور.. "أبطال 2017 السبعة".. صلاح "بطل فوق العادة".. محمد إيهاب وسارة سمير "شالوا أحلام الملايين ولم يخذلوهم".. فريدة عثمان "السمكة الذهبية".. ونور الشربينى نجمة الإسكواش.. وكوبر يحقق حلم المونديال

"مصر العصية على الفتنة".. نواب: حادث كنيسة مارمينا كشف إرادة ووحدة الشعب والداخلية قللت الخسائر.. المصريون سيشاركون إخوانهم الاحتفالات داخل الكنائس.. وضاحى خلفان يتهم قطر بمواصلة دعم إرهاب الإخوان

"مصر العصية على الفتنة".. نواب: حادث كنيسة مارمينا كشف إرادة ووحدة الشعب والداخلية قللت الخسائر.. المصريون سيشاركون إخوانهم الاحتفالات داخل الكنائس.. وضاحى خلفان يتهم قطر بمواصلة دعم إرهاب الإخوان

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة وأمطار على القاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة وأمطار على القاهرة والصغرى 12 درجة

الوصايا العشر من الأمن للجماهير قبل موقعة الأهلى وأتليتكو مدريد ببرج العرب

الوصايا العشر من الأمن للجماهير قبل موقعة الأهلى وأتليتكو مدريد ببرج العرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة