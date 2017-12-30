حركة تنقلات بالبترول: "صلاح" رئيسا لغاز مصر و"ابراهيم" للمصرية التعدينية

حركة تنقلات بالبترول: "صلاح" رئيسا لغاز مصر و"ابراهيم" للمصرية التعدينيةالسبت، 30 ديسمبر 2017 02:19 م
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
كتب أحمد أبو حجر
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أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات جديدة شملت تكليف كل من:
* مهندس أيمن محمد إبراهيم رئيساً لمجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية .
* مهندس محمد حسن حافظ أحمد قنديل رئيساً لمجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة غاز القاهرة .
* مهندس ياسر صلاح الدين حسن عبد السيد رئيساً لمجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة غاز مصر .
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