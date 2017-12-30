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حبس محاسب بتهمة إقامة حفلة لتبادل زوجات فى الإسكندرية

السبت، 30 ديسمبر 2017 08:37 م
حبس محاسب بتهمة إقامة حفلة لتبادل زوجات فى الإسكندرية حبس - أرشيفية


الاسكندرية - أسماء على بدر
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قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس محاسب وآخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بإقامة حفلة جنسية وتبادل الزوجات، والتحفظ على المضبوطات وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وتلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من المقدم ياسر قطان، رئيس مباحث قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بقيام وليد.ر.ال، 31 سنة، محاسب بشركة خاصة، ومقيم بشارع الشهيد أحمد حمدى بمنطقة الهانوفيل بدائرة القسم، بإدارة شقته فى أعمال منافية للآداب.

 

على الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة لموقع البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تمكنوا من ضبط صاحب الشقة وزوجته ومحمد.ال.ع، 30 سنة، غواص بحرى وتجارى، مقيم بشارع الجيش، وزوجته نسمة.ح.إ، 29 سنة، كل منهم فى وضع جنسى كامل مع زوجة الآخر.

 

وبمواجهة صاحب المسكن، أقر بأنه يتقاضى مبالغ مالية مقابل تسهيل الأعمال المنافية للآداب العامة والمخالفة واستقطاب العديد من النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن مع راغبى المتعة الجنسية الحرام، وإقامة حفلات جنس جماعى لتبادل الزوجات.

 

وأضاف المتهم أن المال لم يكن الدافع الأساسى فى جريمته، بل أنه يعانى من عجزه الجنسى مع زوجته شيماء.ف.ب، 29 سنة، حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وطلبها منه ممارسة الجنس الجماعى فى حضوره، الأمر الذى اضطر للموافقة عليه، ثم تحول الجنس الجماعى لديها لحالة من الهوس حيث تمارس الجنس مع الرجال المترددين على الشقة أمامه، ثم اتسعت الدائرة ليأتى هؤلاء الرجال بزوجاتهم فى حفلات لتبادل الزوجات وممارسة الجنس بدون تمييز.

 

 تحرر المحضر رقم 37171 لسنة 2017، جنح الدخيلة، وأخطرت النيابة التحقيقات.


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