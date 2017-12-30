حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة ببولاق





كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار هشام الشريف بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية من مخدر الاستروكس ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تورط عاطل فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه ببولاق الدكرور.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 5 أكياس تحتوى على مخدر الاستروكس، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.