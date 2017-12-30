حبس عاطل لاتهامه بقتل والده بسبب خلافات عائليه فى إمبابة

حبس عاطل لاتهامه بقتل والده بسبب خلافات عائليه فى إمبابةالسبت، 30 ديسمبر 2017 03:42 م
محكمة -أرشيفية
كتب سليم على
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أمرت نيابة إمبابة، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم علما، بحبس عاطل لاتهامه بقتل والده، بسبب الخلافات العائلية.
تحقيقات النيابة الأولية كشفت، نشوب خلافا عائليا بين "محمد. ا" 64 سنة، عامل، ونجله "محمد"، 32 سنة، عاطل، بسبب خلافات عائلية ما دفع الأخير لطعنه فى الصدر، ليسقط غارقاً في دمائه، وفر هاربا.
وأشارت التحقيقات، إلى قسم شرطة إمبابة تلقى اخطارا من إحدى المستشفيات الحكومية بامبابة، يفيد بأن بعض الأهالي نقلوا المجني عليه للمستشفى لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، فيما تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وأحيل للنيابة التى أمرت بحبسه على ذمة الواقعة.
وقالت والدة المتهم خلال التحقيقات، إن نجلها قتل والده بسبب خلافات عائلية، حيث إنه يعانى من مرض نفسى، ويتلقى العلاج بمستشفى للأمراض النفسية والعصبية.
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