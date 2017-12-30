حالة الطقس اليوم السبت 30/12/2017 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم السبت ،حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد دافئ علي جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة في اول الليل شديد البرودة في اخره.

حالة الطقس اليوم فى مصر

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون متكاثرة على السواحل الغربية مع فرصة لسقوط الامطار فى نهاية الفترة.

والرياح اغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وخليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية والبحر الاحمر معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً:

تبقى درجات الحرارة على ما هي عليه و تكون حول مُعدلاتها المُعتادة.

ويكون الطقس بارداً نسبياً بوجهٍ عام مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة لا سيما في المناطق الشمالية من المملكة. و تتهيأ الفرصة لاحقاً أثناء النهار لهطول زخات من الأمطار في المناطق الشمالية من المملكة.

الرياح تكون غربية مُعتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، خفيفة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلاً:

تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مقارنة بالليالي السابقة و يكون الطقس بارداً ورطباً بوجهٍ عام.

ويُتوقع تشكل الضباب في أغلب مناطق المملكة بدءاً من ساعات الليل و يكون كثيفاً بُعيد مُنتصف الليل خاصة في مناطق البادية و السهول الشرقية.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام ، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً. هذا وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الامطار على بعض المناطق، وخاصة الساحلية والغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.