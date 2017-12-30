video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 04:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حادث تصادم يوقع عاطلين سرقا "توك توك" من سائق بالقطامية

السبت، 30 ديسمبر 2017 03:44 م
حادث تصادم يوقع عاطلين سرقا "توك توك" من سائق بالقطامية المتهمين


كتب محمد أبو ضيف
إضافة تعليق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على كلاً من "كريم.ح" 28 سنة و "كرم.أ" 19 سنة عاطلان؛ لاتهامهما بسرقة دراجة بخارية بالإكراه من صاحبها تحت تهديد السلاح، وحيازتهم أسلحة بيضاء، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

 

البداية أثناء مرور ضابط مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ والمعين خدمة القول الأمني 140 لاسلكي بالطريق الدائري اتجاه شارع التسعين أمام محطة وقود "توتال"، دائرة قسم شرطة القطامية تلاحظ له وجود حادث تصادم بالفحص تبين انه حال سير السيارة رقم س و 9546 ماركة نيسان صني قيادة "محمد.م" 31 سنة صاحب مكتب توريدات اصطدمت به دراجة بخارية  "توك توك" قادمة في الاتجاه المعاكس يستقلها  المتهمين.

 

أثناء الفحص حضر مؤمن سمير إبراهيم محمد سن 17 سائق ومقيم دائرة القسم  وأفاد بقيام مستقلي الدراجة البخارية بالتعدي عليه بالضرب والاستيلاء منه على  الدراجة البخارية " توك توك ، وهاتفه المحمول  كرها عنه تحت تهيد سلاح ابيض كان بحوزتهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال  الأخير أيداها، وأضافا بقيامهما بالتخلص من السلاح الابيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على سائق لاتهامه بسرقة سيارة بمدينة بدر

القبض على ربة منزل عقب سرقتها محل ملابس ببولاق أبو العلا

اخبار الحوادث

حوادث

سرقة

ضرب

توك توك

حادث تصادم



لا تفوتك
الملك سلمان يؤكد للرئيس السيسى وقوف المملكة بجانب مصر فى حربها ضد الإرهاب

الملك سلمان يؤكد للرئيس السيسى وقوف المملكة بجانب مصر فى حربها ضد الإرهاب

فيديو.. السجن المشدد 7 سنوات فى إعادة محاكمة متهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية"

فيديو.. السجن المشدد 7 سنوات فى إعادة محاكمة متهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية"

صور.. "أبطال 2017 السبعة".. صلاح "بطل فوق العادة".. محمد إيهاب وسارة سمير "شالوا أحلام الملايين ولم يخذلوهم".. فريدة عثمان "السمكة الذهبية".. ونور الشربينى نجمة الإسكواش.. وكوبر يحقق حلم المونديال

صور.. "أبطال 2017 السبعة".. صلاح "بطل فوق العادة".. محمد إيهاب وسارة سمير "شالوا أحلام الملايين ولم يخذلوهم".. فريدة عثمان "السمكة الذهبية".. ونور الشربينى نجمة الإسكواش.. وكوبر يحقق حلم المونديال

"مصر العصية على الفتنة".. نواب: حادث كنيسة مارمينا كشف إرادة ووحدة الشعب والداخلية قللت الخسائر.. المصريون سيشاركون إخوانهم الاحتفالات داخل الكنائس.. وضاحى خلفان يتهم قطر بمواصلة دعم إرهاب الإخوان

"مصر العصية على الفتنة".. نواب: حادث كنيسة مارمينا كشف إرادة ووحدة الشعب والداخلية قللت الخسائر.. المصريون سيشاركون إخوانهم الاحتفالات داخل الكنائس.. وضاحى خلفان يتهم قطر بمواصلة دعم إرهاب الإخوان

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة وأمطار على القاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة وأمطار على القاهرة والصغرى 12 درجة

الوصايا العشر من الأمن للجماهير قبل موقعة الأهلى وأتليتكو مدريد ببرج العرب

الوصايا العشر من الأمن للجماهير قبل موقعة الأهلى وأتليتكو مدريد ببرج العرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة