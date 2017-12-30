حادث تصادم يوقع عاطلين سرقا "توك توك" من سائق بالقطامية





كتب محمد أبو ضيف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على كلاً من "كريم.ح" 28 سنة و "كرم.أ" 19 سنة عاطلان؛ لاتهامهما بسرقة دراجة بخارية بالإكراه من صاحبها تحت تهديد السلاح، وحيازتهم أسلحة بيضاء، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

البداية أثناء مرور ضابط مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ والمعين خدمة القول الأمني 140 لاسلكي بالطريق الدائري اتجاه شارع التسعين أمام محطة وقود "توتال"، دائرة قسم شرطة القطامية تلاحظ له وجود حادث تصادم بالفحص تبين انه حال سير السيارة رقم س و 9546 ماركة نيسان صني قيادة "محمد.م" 31 سنة صاحب مكتب توريدات اصطدمت به دراجة بخارية "توك توك" قادمة في الاتجاه المعاكس يستقلها المتهمين.

أثناء الفحص حضر مؤمن سمير إبراهيم محمد سن 17 سائق ومقيم دائرة القسم وأفاد بقيام مستقلي الدراجة البخارية بالتعدي عليه بالضرب والاستيلاء منه على الدراجة البخارية " توك توك ، وهاتفه المحمول كرها عنه تحت تهيد سلاح ابيض كان بحوزتهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال الأخير أيداها، وأضافا بقيامهما بالتخلص من السلاح الابيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.