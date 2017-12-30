video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 06:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"جيروزاليم بوست": إسرائيل تعقد إجراءات تأشيرات الأجانب المتزوجين بفلسطينيين

السبت، 30 ديسمبر 2017 04:33 م
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تعقد إجراءات تأشيرات الأجانب المتزوجين بفلسطينيين رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو


غزة (أ ش أ)
إضافة تعليق

رصدت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية قيام السلطات الإسرائيلية بتعقيد إجراءات دخول الرعايا الأجانب وإقامتهم لفترة مطولة فى الضفة الغربية ولاسيما أولئك المتزوجين من فلسطينيين.

ولفتت الصحيفة - فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم السبت - إلى أن إسرائيل تفرض سيطرة كاملة على المعابر بما فى ذلك مطار "بن جوريون" ومعبر "جسر الملك حسين" الذى يصل بين الأردن والأراضى الفلسطينية، ومن ثم تحدد من يُسمح له بالعبور وإلى متى يبقى.

وقالت : إنه فى الماضى كان المواطنون الأجانب الذين يأتون للعمل لصالح منظمات شهيرة يحصلون بسهولة على تأشيرات الدخول والتى يمكن تجديدها بعد ذلك بسهولة على أساس طول فترة مشاريعهم.

ونقلت الصحيفة عن مواطنة أمريكية ، رفضت عدم ذكر اسمها ، تأكيدها على أنها عندما وصلت لأول مرة إلى الضفة الغربية حصلت على تأشيرة لمدة سنة من خلال مؤسسة تعليمية كانت تعمل لديها، قائلة :"قبل زواجى من رجل فلسطينى كنت أعمل فى جامعة بالضفة الغربية وقد تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة من خلال العمل ولم تكن هناك مشكلة على الإطلاق".

وأوضحت أنه بعد زواجها لم تمدد لها السلطات الإسرائيلية تأشيرتها سوى لمدة ثلاثة أشهر فقط فى مناسبات متعددة ولمدة شهر واحد فقط فى حين آخر، قائلة: "آمل أن أحصل على تأشيرة لمدة عام هذه المرة، إنها مرهقة ومكلفة، وفى كل مرة يمكن أن تكلفنا ما يصل إلى مائتى دولار".

وأشارت الصحيفة ، فى تقريرها ، إلى أن المسئولين الفلسطينيين عن خدمات معالجة التأشيرات لا يتمتعون بالنفوذ ومن ثم يحوّلون طلبات التأشيرات إلى السلطات الإسرائيلية التى تقوم بدورها باعتمادها لفترة إقامة قصيرة أو عدم اعتمادها على الإطلاق. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جارديان: موقع أمريكى يلغى وصف فلسطين بـ"المحتلة" بضغط من إسرائيل

حصار إسرائيل يحرم أطفال القدس من هدايا بابا نويل.. بكاريكاتير اليوم السابع

المديرة العامة لليونسكو تأسف لانسحاب إسرائيل من المنظمة فى ديسمبر 2018

إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل

اسرائيل

اخبار اسرائيل

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الملك سلمان يؤكد للرئيس السيسى وقوف المملكة بجانب مصر فى حربها ضد الإرهاب

الملك سلمان يؤكد للرئيس السيسى وقوف المملكة بجانب مصر فى حربها ضد الإرهاب

فيديو.. السجن المشدد 7 سنوات فى إعادة محاكمة متهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية"

فيديو.. السجن المشدد 7 سنوات فى إعادة محاكمة متهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية"

صور.. "أبطال 2017 السبعة".. صلاح "بطل فوق العادة".. محمد إيهاب وسارة سمير "شالوا أحلام الملايين ولم يخذلوهم".. فريدة عثمان "السمكة الذهبية".. ونور الشربينى نجمة الإسكواش.. وكوبر يحقق حلم المونديال

صور.. "أبطال 2017 السبعة".. صلاح "بطل فوق العادة".. محمد إيهاب وسارة سمير "شالوا أحلام الملايين ولم يخذلوهم".. فريدة عثمان "السمكة الذهبية".. ونور الشربينى نجمة الإسكواش.. وكوبر يحقق حلم المونديال

"مصر العصية على الفتنة".. نواب: حادث كنيسة مارمينا كشف إرادة ووحدة الشعب والداخلية قللت الخسائر.. المصريون سيشاركون إخوانهم الاحتفالات داخل الكنائس.. وضاحى خلفان يتهم قطر بمواصلة دعم إرهاب الإخوان

"مصر العصية على الفتنة".. نواب: حادث كنيسة مارمينا كشف إرادة ووحدة الشعب والداخلية قللت الخسائر.. المصريون سيشاركون إخوانهم الاحتفالات داخل الكنائس.. وضاحى خلفان يتهم قطر بمواصلة دعم إرهاب الإخوان

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة وأمطار على القاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة وأمطار على القاهرة والصغرى 12 درجة

الوصايا العشر من الأمن للجماهير قبل موقعة الأهلى وأتليتكو مدريد ببرج العرب

الوصايا العشر من الأمن للجماهير قبل موقعة الأهلى وأتليتكو مدريد ببرج العرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة