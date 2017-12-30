جوتيريس يحث قادة دول العالم بتضييق الفجوات ورأب الصدع وإعادة بناء الثقة





القاهرة ( أ ش أ )

حث أنطونيو جوتيريس أمين عام الأمم المتحدة قادة دول العالم فى كل مكان على التعهد بالعمل فى السنة الجديدة على تضييق الفجوات ورأب الصدع وإعادة بناء الثقة بتوحيد صفوف الشعوب حول الأهداف المشتركة، متمنياً للجميع السلام والصحة فى عام 2018.

جاء ذلك فى رسالته التى وزعها المكتب الاعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة بمناسبة العام الجديد والتى ذكر فيها إنه عندما تولى منصبه قبل عام مضى، دعا إلى تحقيق السلام فى عام 2017 ولكن للأسف، رأينا العالم يتراجع إلى الوراء.

وأضاف إنه وفى يوم رأس السنة لعام 2018، لا يوجه نداء بل يوجه إنذارا قويا لعالمنا فقد تفاقمت النزاعات وظهرت أخطار جديدة وبلغت مؤشرات القلق العالمى بشأن الأسلحة النووية أعلى درجاتها منذ الحرب الباردة.

وفيما يتعلق بتغير المناخ، قال جوتيريس إنه يتسارع بوتيرة تفوق وتيرة جهودنا فى هذا المجال ، كما نشهد انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والنزاعات القومية .

وأشار جوتيريس فى مستهل عام 2018 لابد أن يكون الاتحاد هو السبيل الوحيد أمامنا ، معتبراً أن بإمكاننا إيجاد عالم أكثر أمنا وأمانا، ويمكننا تسوية النزاعات والتغلب على الكراهية والدفاع عن قيمنا المشتركة ولكننا لن نتمكّن من تحقيق ذلك ما لم نعمل معا.