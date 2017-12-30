تنمية سيناء والصادرات تتصدر اهتمامات رجال الأعمال فى 2018

كتب هانى الحوتى

تلقى بعض أحداث عام 2017 بظلالها على أجندة مجتمع الأعمال خلال العام المقبل، إذ تواصل ملفات تنمية سيناء وزيادة الصادرات المصرية واستكمال أجندة الإصلاحات التشريعية تصدرها الأجندة، كما يتوقع أن تطرح ملفى مشاركة الشركات المصرية فى إعادة اعمار سوريا وإجراء انتخابات لإعادة تشكيل مجالس إدارات جمعيات الأعمال عقب الانتهاء من إعداد لائحة قانون الجمعيات الأهلية، ضمن الأجندة.

ويتواصل ملف تنمية سيناء، تصدره الأجندة إذ قرر الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بعد الاتفاق مع ممثلى مستثمرى وشيوخ وعواقل شمال سيناء، على زيارة وفد من إتحاد المنطقة الصناعية ببئر العبد لتفقدها وبحث الفرص الاستثمارية المقترحة من الأهالى والمستثمرين خلال يومى 9 و10 يناير المقبل.

جاء ذلك عقب اتفاق لجنة تنمية سيناء بإتحاد المستثمرين، فى اجتماعها يوم السبت الماضى، على إنشاء شركة مساهمة لتنمية سيناء، على أن يتم تحويلها لشركة قابضة تضم شركات بمختلف الأنشطة، ومخاطبة الجهات الحكومية بتمثيل ممثلين عنها بالشركة.

وكان كان الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، قد عقد مؤتمراً حاشداً منتصف الشهر الجارى تحت شعار "التنمية فى مواجهة الإرهاب على أرض سيناء"، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، واللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وعدد كبير من عواقل ومشايخ سيناء، بهدف استعراض الخريطة الاستثمارية الصناعية بسيناء، وبحث سبل ضخ المزيد من الاستثمارات بها.

وأعلن فريد خميس خلال المؤتمر، عن إنشاء شركة قابضة لتنمية سيناء، برأسمال مصدر مليار جنيه والمدفوع منه 200 مليون جنيه، على أن يساهم فى تمويل رأسمالها بمبلغ 20 مليون جنيه ومثلها للجامعة البريطانية، وشكل الاتحاد لجنة برئاسة حسن راتب نائب رئيس الاتحاد، وعضوية 5 أعضاء من الاتحاد، و2 من عواقل سيناء وممثل عن المحافظة، وتحت إشراف وزيرة التخطيط، على أن تتولى اللجنة إنشاء الشركة، ودراسة المشروعات التى تبدأ تنفيذها، وطرحها بالبورصة المصرية لمنح الفرصة للمواطنين للمساهمة بها.

كما أعلن عن تكفله بإنشاء مجمع للصناعات الصغيرة بقرية بئر العبد بمحافظة شمال سيناء باستثمارات للمرحلة الأولى بقيمة 35 مليون جنيه، مطالباً محافظ شمال سيناء بتخصيص قطعة أرض للمشروع، ولوزيرة التخطيط بتخصيص مبالغ مالية من الموازنة العامة للدولة لتمويل شراء الآلات والمعدات، وأعلن أيضاً تحمله تكلفة فرش 100 مسجد بالمحافظة بالسجاد.

أما عن ملف زيادة الصادرات المصرية، تبحث عددًا من جمعيات المستثمرين من بينها جمعية مستثمرى بدر والسادس من أكتوبر إنشاء شركة متخصصة تتولى تسويق وتصدير المنتجات بالخارج، جاء ذلك بعد اجتماع وزير الصناعة مع رؤساء المجال التصديرية والذى أعلن خلاله عن غضبه من عدم زيادة الصادرات المصرية بالنسبة المأمولة خاصة فى ظل زيادة تنافسية المنتجات المصرية بعد قرار تحرير سعر الصرف.

كما تعتزم عدد من جمعيات المستثمرين، إنشاء معارض دائمة "مول" بكل منطقة صناعية لتسويق منتجاتها، حيث تعتزم جمعية بدر إنشاء معرض دائم على مساحة 2000 متر، يعرض فيه كافة منتجات المدينة، وجارى حالياً التواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص الأرض، وتحديد تكلفة الإنشاء، ونفس الأمر لجمعية مستثمرى دمياط الجديدة، فيما تفتتح جمعيتى مستثمرى السادات والسادس من أكتوبر مقر جديد لها تقدم من خلاله مجمع للخدمات الحكومية للمستثمرين.

فيما تناقش الجمعية المصرية اللبنانية، مع إحدى الجهات الحكومية، مقترحاً طرحه المهندس أحمد الزيات عضو الجمعية على أهمية التواصل المباشر مع الحكومة السورية وأفادت الشركات المصرية التى تعتزم المشاركة فى إعمار سوريا بحجم مشاريع إعادة الأعمال المتاحة حالياً وإرسال المخططات والرسومات الهندسية السابقة لتلك المشاريع مبين فيها نطاق الأعمال والمدة الزمنية لتنفيذ تلك المشاريع.

كما قدمت جمعية رجال الأعمال المصريين، مذكرة تفصيلية بملاحظات مجتمع الأعمال على مشروع تعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الجديدة، ويعد اتحاد المستثمرين مذكرة بملاحظاته على لائحة قانون الجمعيات الأهلية.