"تنمية الصادرات": تنسيق لإقامة منطقة لوجستية بروسيا





كتب – إسلام سعيد

تجرى هيئة تنمية الصادرات المصرية حالياً المتابعة لمقترح اقامة منطقة لوجستية بروسيا بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجارى وجمعية المصدرين المصريين EXPO_LINK.

أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء هيئة تنمية الصادرات خلال شهر نوفمبر الماضى، أن الهيئة كثفت من جهودها لتعزيز أداء عملية التصدير لتنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات من خلال صياغة وتطوير السياسات التصديرية ووضع الخطط والبرامج الهادفة إلى ترويج الصادرات وتنمية وبناء القدرات التصديرية للمصدر المصرى وتعزيز الروابط بين القطاع التصديرى والجهات المعنية من خلال تحديث البيانات واتاحتها والترويج للمؤتمرات والمعارض الدولية والتاهيل والتدريب.

وقالت شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات إن الهيئة قامت بتنظيم العديد من ورش العمل لتوعية المصدرين بالعديد من الخدمات التى تساعدهم على اتمام العملية التصديرية خاصة ما يتعلق الحلول المالية غير المصرفية، بمشاركة (25) شركة، بالتنسيق مع الشركة المصرية لضمان الصادرات وشاركت فى منتدى التنافسية والاستثمار والمنظم من خلال مجلس الاعمال للتفاهم الدولى BCIU

ونظمت الهيئة ورشة عمل لدعم قطاع التصدير بالتنسيق مع الجامعة الامريكية لتشجيع الحوار بين القطاعين العام والخاص وتطوير القطاعات التصديرية، وذلك بمقر الجامعة الامريكية – بالقاهرة بعنوان "Go Global ".

وأضافت الشوربجى، أنه تم التنسيق لإنشاء مجلس اللوجستيات والشحن لحصر المعوقات والمشاكل التى تواجه المصدريين وتعزيز اوجه التعاون مع القطاع الخاص والأكاديمى للنهوض بالخدمات اللوجستية وتم عقد الاجتماع الاول للمجلس التنسيقى للمجالس التصديرية لبحث سبل تفعيل دور المجلس والتعاون بين الهيئة والمجالس التصديرية.

وحول جهود الهيئة فى مجال البحوث والخطط والمعلومات أكدت شيرين الشوربجى أن الهيئة قامت برصد المشاكل التى تواجه المصدرين ووضع الحلول المقترحة لتبسيط الاجراءات التصديرية، وإعداد مقترح برامج تنمية ودعم الصادرات المصرية فى ضوء التجارب العالمية المختلفة، لافتةً الى أنه تم اتاحة معلومات عن الأسواق الخارجية والشركات المستوردة لعدد (30) شركة .

وعلى مستوى التعاون الدولى والمشاركات الدولية، أوضحت الشوربجى أنه تم التنسيق والإعداد للمشاركة فى فعاليات الاجتماع الاول للجنة المشتركة بين مصر ودول تجمع الميركسور وتم تنظيم بعثة تجارية تتضمن اقامة منتديان للترويج للتجارة بين مصر وكل من البرازيل والأرجنتين وتم تنظيم حلقة نقاشية لعدد من الجهات الداعمة والمعنية بالتصدير فى مصر بالتنسيق مع مركز التجارة الدولية ( ITC )، بهدف وضع خارطة طريق لتطوير منظومة تنمية الصادرات المصرية.

وأشارت إلى أنه تم عقد الاجتماع الافتتاحى لمشروع "تطوير الاطار المؤسسى لخدمات تنمية الصادرات والاستثمار فى مصر " من قبل مبادرة المساعدة من اجل التجارة للدول العربية، وبمشاركة العديد من الجهات ( بنك تنمية الصادرات وحدة السياسات والاستراتيجيات بالوزارة مركز التجارة الدولى ITC ) بهدف تسريع وتيرة الاصلاحات التجارية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية والعربية والإعداد لتنفيذ المشروعات المتعلقة بمبادرة التجارة الخضراء GTI

وفى مجال ترويج الصادرات وتشجيع المصدرين أشارت الى انه تم التنسيق مع جمعية رجال الاعمال المصريين (اكسبولينك) لدراسة امكانية المشاركة بالجناح المصرى بالقرية العالمية 2017-2018 بدبي- خلال الفترة من (1) نوفمبر 2017 حتى 30/4/2018 وتم عقد اجتماع مع ممثلى السفارة الصينية بالقاهرة، للإعداد للمشاركة المصرية فى فعاليات معرض الصين للواردات الدولية المزمع عقده خلال الفترة من 5-10/11/2018، حيث تم تحديد القطاعات الانتاجية المشاركة.

وأكدت الرئيس التنفيذى للهيئة، أنه يجرى حاليا الترتيب لتنظيم ورشة عمل يحضرها المنتجين المصريين المعنيين والترويج لعدد من المعارض الدولية من خلال موافاة تجمعات رجال الاعمال وجمعيات المستثمرين ( معرض هونج كونج للاغذية معرض Style Home معرض "الصالون الأول".

وفى مجال بناء القدرات التصديرية اشارت الشوربجى إلى أنه تم التنسيق مع مركز التدريب الصناعى لمتابعة المراحل التنفيذية لمنحة المشروع الألمانى لتدريب المديرين بألمانيا الذى يتم بالتعاون مع الوزارة الألمانية الفيدرالية للشئون الاقتصادية والطاقة ووكالة التنمية الألمانية GIZ ، حيث تم ارسال بيانات عدد (127) شركة من جانب الهيئة للمشاركة فى هذا الحدث وتم تسجيل عدد ( 559 ) شركة للاستفادة من المنظومة الخدمية التى توفرها الهيئة لمجتمع رجال الاعمال المصريين وتم تنظيم ورشة عمل مشتركة للمصدرين بعنوان ( مزايا التصدير الى الولايات المتحدة الامريكية ) ، بالتنسيق بين الهيئة ووحدة المناطق الصناعية المؤهلة بالوزارة وتنفيذ عدد 16 دورة تدريبية لعدد 1204 متدرب فى العديد من المجالات التدريبية فى مجالات الاستيراد والتصدير.

وأوضحت، الشوربجى أن الهيئة شاركت فى الاجتماع الذى اقيم برعاية جمعية رجال أعمال اسكندرية مع سفير دولة باراجوى بهدف طرح ومناقشة تنفيذ اتفاقية الميركسور للتبادل التجارى كما تم المشاركة فى فعاليات افتتاح الدورة الثانية لمعرض Destination Africa والمنظم من خلال جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" بالتعاون مع كل من (المجلس التصديرى للملابس الجاهزة المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية ) ، مشيرة الى مشاركة الهيئة كعضو منصة فى ورشة العمل التى تمت بمقر الغرفة التجارية بالاسكندرية وحضور ممثلى مختلف الهيئات والمنظم من خلال " الغرفة الالمانية للتجارة والصناعة " حول " التصدير الى المانيا ".