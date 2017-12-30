"تموين القاهرة" يضبط مدير مصنع قبل ترويجه مصنعات لحوم ودواجن فاسدة





كتب إبراهيم أحمد

نجح ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "أحمد م أ" 48 سنة، مسئول عن مصنع اللحوم بدون ترخيص، الكائن سوق الخضار بمنطقة باب اللوق، لإدارته المصنع لانتاج وتصنيع الدواجن واللحوم مستخدما في ذلك علامة تجارية، ويحوز كمية كبيرة من اللحوم المصنعة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية من الإدارة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري أسفرت عن ضبطه داخل المصنع وعثر بداخله على 600 كيلو دواجن مفرومه، 432 كيلو لحوم مفرومة، 450 كيلو فول صويا، و40 كيلو دهون، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير امن القاهرة، إلى النيابة التى تولت.