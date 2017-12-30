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تعرف على توصيات "خارجية البرلمان" بشأن مذكرة الكونجرس حول أقباط مصر

السبت، 30 ديسمبر 2017 12:22 م
تعرف على توصيات "خارجية البرلمان" بشأن مذكرة الكونجرس حول أقباط مصر رئيس لجنة العلاقات الخارجية


كتبت إيمان على
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وجهت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، عدد من التوصيات بشأن مذكرة حماية الأقباط فى مصر الذى يناقش فى "الكونجرس الأمريكى".

 

ولفتت اللجنة أنه بعدما عقدت اللجنة جلسة استماع الأربعاء الماضى، بشأن مشروع القانون شاركت فيها الهيئة العامة للاستعلامات، حددت عدد من التوصيات وهى.

 

- دعوة أعضاء الكونجرس للحوار مع نواب البرلمان بهدف التعرف على مواقف الأطراف الكافة.

- توجيه دعوة لأعضاء الكونجرس الـ 6 من مقدمى المذكرة و من حضروا لجنة الاستماع للحوار.

- توجه وفد برلمانى قبطى يضم عدد من النواب الأقباط إلى الكونجرس لعرض حقيقة الأوضاع فى مصر.

- المسارعة فى إصدار قوانين وتشريعات منها قانون مكافحة مكافحة التمييز ومفوضية لها.

- مسارعة الكنائس بإنهاء مسودة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.

 

 

 


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