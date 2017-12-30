تحرير 1545 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1545 مخالفة مرورية متنوعة و شملت444 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و53 مخالفة إزالة ملصقات و74 مخالفة انتظار خاطئ وحجز16 سيارة و254 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و51 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 54 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 43 رخصة لمخالفة البيئة و 108 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 48 رخصة لمخالفة خط السير و46 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و41 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 71 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 86 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 48مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و46 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و62 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.