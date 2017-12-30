بوتين يبحث مع نظيره الفنلندى التسوية فى سوريا وكوريا الشمالية وأوكرانيا

بوتين يبحث مع نظيره الفنلندى التسوية فى سوريا وكوريا الشمالية وأوكرانياالسبت، 30 ديسمبر 2017 04:14 م
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ ش أ)
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بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين هاتفيا اليوم السبت، مع نظيره الفنلندى ساولى نينيستو التسوية السورية والأزمة الكورية والوضع فى أوكرانيا.
وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفى للكرملين اليوم أنه تم التطرق بين الرئيسين للمسائل الدولية الملحة بما فى ذلك التسوية السورية والأزمات فى شبه الجزيرة الكورية وأوكرانيا..كما جرى بحث نتائج تطور العلاقات الروسية الفنلندية فى مجالات عديدة خلال العام المنصرم وآفاق التعاون فى العام القادم.
ووفقا للبيان ، فقد اتفق بوتين ونينيستو على مواصلة الاتصالات بينهما بشأن هذه القضية وبشأن تعزيز التعاون الثنائى بين روسيا وفنلندا.
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