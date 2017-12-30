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بوتين: نأمل فى استمرار "الحوار البناء" مع ماكرون وندعوه لزيارة روسيا

السبت، 30 ديسمبر 2017 06:35 م
بوتين: نأمل فى استمرار "الحوار البناء" مع ماكرون وندعوه لزيارة روسيا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين


موسكو (أ ش أ)
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 أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، عن أمله فى استمرار الحوار البنّاء مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، داعيا إياه إلى زيارة روسيا.

وقال بوتين، فى برقية تهنئة لماكرون بمناسبة الاحتفال بأعياد رأس السنة: "لقاؤنا فى قصر فرساى (فرنسا) والاتصالات الهاتفية سمحت لنا بمناقشة العديد من القضايا الحالية من علاقات ثنائية وقضايا دولية بشكل مطول"، بحسب ما نقتل وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن بيان الكرملين بشأن البرقية، اليوم السبت.

وأضاف بوتين: "أتوقع مواصلة حوارنا البنّاء وعملنا المشترك الهادف إلى تقوية الصلات الروسية-الفرنسية وأتطلع إلى زيارتك لروسيا". 


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