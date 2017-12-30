بوتين: نأمل فى استمرار "الحوار البناء" مع ماكرون وندعوه لزيارة روسيا

بوتين: نأمل فى استمرار "الحوار البناء" مع ماكرون وندعوه لزيارة روسياالسبت، 30 ديسمبر 2017 06:35 م
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق
أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، عن أمله فى استمرار الحوار البنّاء مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، داعيا إياه إلى زيارة روسيا.
وقال بوتين، فى برقية تهنئة لماكرون بمناسبة الاحتفال بأعياد رأس السنة: "لقاؤنا فى قصر فرساى (فرنسا) والاتصالات الهاتفية سمحت لنا بمناقشة العديد من القضايا الحالية من علاقات ثنائية وقضايا دولية بشكل مطول"، بحسب ما نقتل وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن بيان الكرملين بشأن البرقية، اليوم السبت.
وأضاف بوتين: "أتوقع مواصلة حوارنا البنّاء وعملنا المشترك الهادف إلى تقوية الصلات الروسية-الفرنسية وأتطلع إلى زيارتك لروسيا".
إضافة تعليق
"التموين": استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد لأول مرة من أى مكتب تموين بالمحافظة.. نقل قاعدة بيانات المستفيدين من الشركات للوزاة لمنع التلاعب.. وتحميل الشركات قيمة الدعم حال التأخر فى إصدار البطاقات
5 أهداف للأهلى فى موقعة "اللعب مع الكبار" أمام أتلتيكو مدريد الليلة.. استعادة التألق أمام عمالقة أوروبا.. اختبار بدلاء الفريق.. تحسين صورة البدرى.. خطوة على طريق عودة الجماهير.. واستعداد جيد للقمة والسوبر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة