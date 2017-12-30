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السبت، 30 ديسمبر 2017 08:56 م
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بوتين: العلاقات مع الولايات المتحدة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل

السبت، 30 ديسمبر 2017 05:56 م
بوتين: العلاقات مع الولايات المتحدة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين


موسكو (أ ش أ)
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين : إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يجب أن تُبنى على أساس من المساواة والاحترام المتبادل، مؤكدا أن الحوار البنّاء بين موسكو وواشنطن ضرورى لتعزيز الاستقرار الاستراتيجى العالمى.

وأضاف بوتين، فى رسالة بعث بها بوتين إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتهنئته بقدوم العام الجديد، : "إنه من المهم خصيصا لروسيا والولايات المتحدة فى ظل البيئة العالمية الحالية الصعبة، أن تنخرطا فى حوار بنّاء ذى رؤية بغية تحسين الاستقرار الاستراتيجى العالمى وإيجاد أفضل الحلول للتحديات والتهديدات العالمية".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن بوتين تأكيده على أهمية مبادئ المساواة والاحترام المتبادل كأساس لتطوير العلاقات الثنائية، قائلا : "سيسمح لنا ذلك بإحراز تقدم فى تعزيز التعاون العملى المصمم من أجل المدى الطويل". 


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