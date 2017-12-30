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السبت، 30 ديسمبر 2017 05:52 م
خالد صلاح
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بنين تعتزم تنفيذ 277 مشروعا اقتصاديا واجتماعيا فى 2018

السبت، 30 ديسمبر 2017 08:05 ص
بنين تعتزم تنفيذ 277 مشروعا اقتصاديا واجتماعيا فى 2018 باتريس تالون رئيس بنين


بورتو نوفو أ ش أ
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قال وزير الدولة للتخطيط والتنمية فى بنين عبد الله بيو تشانى، إن الحكومة تعتزم ضخ ما يزيد على 470.1 مليار فرنك أفريقى (اى ما يعادل 845 مليون دولار) فى 277 مشروعا إجتماعيا وإقتصاديا ، وذلك فى إطار برنامج الإستثمار العام لسنة 2018.

وأوضح المسئول البنينى أن الميزانية الوطنية ستساهم فى تمويل 129 مشروعا بمبلغ 244.4 مليار فرنك أفريقى وسيتم تغطية تكلفة الـ 98 مشروعا المتبقية والتى تقدر بحوالى 225.7 مليار فرنك أفريقى من خلال الموارد الخارجية .

وتابع قائلا : " إن الهدف من برنامج الاستثمار ، هو متابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز رأس المال البشري، وضمان استمرار وإنجاز المشاريع الجارية ( الطرق والأشغال العامة)، وتسريع وتعزيز التنمية المحلية والطاقة الذاتية ".

ووفقا للوزير فإن الحكومة تولى أهمية خاصة للمشاريع المتعلقة بإمدادات المياه فى المناطق الريفية ، حيث تم بالفعل تخصيص 160 مليون فرنك إفريقى لهذا الغرض ، كما تعطى الحكومة الأولوية لبناء محطة للطاقة الحرارية فى منطقة ماريا جليتا بقوة 120 ميجاوات .


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بنين

تنفيذ 277 مشروعا اقتصاديا

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أفريقيا



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