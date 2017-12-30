براءة 4 متهمين من تهمة الانضمام لجماعة الأخوان والتحريض على العنف بقنا

براءة 4 متهمين من تهمة الانضمام لجماعة الأخوان والتحريض على العنف بقناالسبت، 30 ديسمبر 2017 02:28 م
جنايات نجع حمادى
قنا – هند المغربى
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قضت محكمة جنايات نجع حمادي ببراءة 4 متهمين، من تهم الانضمام إلى جماعة الاخوان المسلمين والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة بأبوتشت.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين مجدي.أ.ع، 21 عامًا، عامل، وعماد.م.ح، 33 عامًا، أخصائي اجتماعي، وخالد.ل.م، 18 عامًا، طالب، وعادل.ع.ا، امام وخطيب مسجد، حيازة مطبوعات ومنشورات تدعو لهدم مبادىء الدستور والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة.
تم إحالة القضايا إلى محكمة جنايات نجع حمادي، التي قضت برئاسة المستشار سامح العنتبلي، وعضوية المستشارين حسام هاشم ووائل إسماعيل، وأمانة سر عبداللطيف عبدالحميد وحسين عبدالمنعم وأسامة الأمير، ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
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