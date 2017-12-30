انتشال 115 جثة لمدنيين وعسكريين أعدمهم "داعش" فى الرقة بسوريا





(أ ش أ)

شهدت منطقة ريف الرقة "شمالى سوريا" ، اليوم السبت، إخراج جثث 115 عسكريا ومدنيا ، من مقبرة فى ريف الرقة ، أعدمهم تنظيم داعش الإرهابى خلال سيطرته على المنطقة.

وقال قائد عسكرى ميدانى - فى تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن الجثث أُخرجت من المقبرة الجماعية الواقعة قرب بلدة الواوى التابعة لناحية دبسى عفنان فى محافظة الرقة.

وأضاف المصدر، إنه تم نقل الجثث إلى المستشفى العسكرى فى حلب لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أنه تم تحديد أسماء أصحاب بعض الجثث، ويجرى العمل لتحديد هوية البقية.