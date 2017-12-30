اليوم ..وزير القوى العاملة يفتتح ندوة مبادرة "مصر أمانة بين أيديك" بالغربية





محممود راغب

يفتتح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم السبت، يرافقه اللواء أحمد صقر، محافظ الغربية ، فعاليات ندوة مبادرة "مصر أمانة بين ايديك"، التي تنظمها الوزارة بمشاركة مديرية القوى العاملة بالغربية، وبالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، وبتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل، فى إطار المشاركة المجتمعية لأطراف العملية الإنتاجية لتوعية العاملين وممثليهم، وأصحاب الأعمال وممثليهم بحقوقهم وواجباتهم.

وقال الوزير : أن برنامج الفعاليات يستمر لمدة 3 أيام وتشارك فيه 55 شركة و150متدربا ما بين عمال وممثلي أصحاب أعمال والحكومة، بحضور عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، وخالد أبو بكر وكيل الوزارة، مدير مديرية القوى العاملة بالغربية ، ومحمد عيسي وكيل الوزارة لعلاقات العمل .

ويستهدف البرنامج التوعية بقانون العمل، وأثر الحرية النقابية على استقرار علاقات العمل ، فضلا عن أهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .