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السبت، 30 ديسمبر 2017 03:30 ص
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اليوم.. جولة لوزير التموين على المجمعات بأسيوط للتأكد من توافر السلع

السبت، 30 ديسمبر 2017 02:00 ص
اليوم.. جولة لوزير التموين على المجمعات بأسيوط للتأكد من توافر السلع د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية


كتب مدحت وهبة
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يجرى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، جولة على بعض منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة أسيوط للتأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية وتوفيرها المواطنين، فى ظل قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كافة أنواع السلع ومنتجات اللحوم وطرحها بمنافذ شركتى الجملة بأسعارأقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

ومن المقرر أن يلتقى الوزير مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظة.
 

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وزير التموين

المصيلحى

المجمعات الاستهلاكية

أسيوط

السلع



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