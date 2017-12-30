"اليوم السابع": 2017 عام الخروج إلى النور





تحت عنوان 2017 عام الخروج إلى النور، تنشر "اليوم السابع" فى عددها التذكارى الصادر غدا، الأحد، أبرز الأحداث التى شهدها عام 2017، إلى جانب جميع تفاصيل الحادث الإرهابى الغاشم الذى استهدف كنيسة مارمينا بحلوان، وحكاية البطل المصرى "عم صلاح" الذى هزم الإرهاب، واستحق لقب شخصية نهاية العام، بالإضافة إلى نجاح وزارة الداخلية فى إحباط مخططات لحركة حسم الإرهابية كانت تستهدف المصريين فى دور العبادة بالتزامن مع أعياد الميلاد، علاوة على العديد من الملفات القضايا المهمة، التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى.

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