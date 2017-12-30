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اليابان تقترح استضافة القمة الثلاثية المؤجلة مع الصين وكوريا الجنوبية

السبت، 30 ديسمبر 2017 06:28 م
اليابان تقترح استضافة القمة الثلاثية المؤجلة مع الصين وكوريا الجنوبية رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى


طوكيو (أ ش أ)
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اقترحت اليابان على الصين وكوريا الجنوبية استضافة القمة الثلاثية المؤجلة منذ فترة طويلة، مطلع أبريل القادم فى العاصمة اليابانية طوكيو.

ونقلت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم السبت، عن مصادر دبلوماسية قولها، إنه نظرا لإحجام الصين عن عقد قمة كهذه قبل مؤتمر الشعب الوطنى الصينى (البرلمان) فى مارس القادم، فقد نقلت حكومة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى استعدادها لاستضافة زيارة رئيس الوزراء الصينى لى كيك يانج والرئيس الكورى الجنوبى مون جاى إن، خلال الفترة من 4 إلى 9 أبريل القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن سول ردت بأنها ستحاول اتخاذ الترتيبات اللازمة، فيما امتنعت الصين عن الرد.. موضحة أن المرة الأخيرة التى عقدت فيها القمة الثلاثية بين زعماء الدول الثلاث فى نوفمبر 2015، وكان من المفترض أن تستضيف اليابان القمة التالية إلا أنه تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب خلافات تعود إلى أسباب إقليمية.

ومن المقرر أن يجرى وزير الخارجية اليابانى تارو كونو زيارة إلى الصين فى موعد أقصاه نهاية يناير المقبل للترتيب لموعد القمة، وتأمل الحكومة فى أن يتمكن آبى من زيارة الصين بعد القمة الثلاثية ودعوة الرئيس الصينى شى جين بينغ إلى اليابان بنهاية عام 2018.


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