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الهيئة القبطية الهولندية تعلن الحداد 3 أيام على شهداء كنيسة حلوان

السبت، 30 ديسمبر 2017 12:28 م
الهيئة القبطية الهولندية تعلن الحداد 3 أيام على شهداء كنيسة حلوان تشييع جثامين ضحايا الإرهاب


رسالة هولندا - جمال جرجس المزاحم
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أعربت الهيئة القبطية الهولندية، اليوم، عن إدانتها البالغة للحادث الإرهابى الذى وقع فى محيط كنيسة مارمينا بالشارع الغربى بحلوان، أمس الجمعة، والذى أسفر عن سقوط 9 شهداء وإصابة 10 آخرين، وتقدمت الهيئة القبطية الهولندية بالعزاء لأسر الشهداء الأقباط وقداسة البابا تاوضروس والرئيس عبد الفتاح السيسى، معلنة الحداد 3 أيام على ضحايا الإرهاب.

 

ودعى رجائى سدراك رئيس الهيئة القبطية الهولندية بملاحقة الجناة والتحقيق الفورى والعاجل فى الحوادث الإرهابية التى وقعت، وتقديم الجناة للمحاكمة وتوقيع العقاب عليهم ليكون رادعا لكل من تسول لهم أنفسهم بانتهاك حق الإنسان فى الحياة أحد أسمى وأقدس الحقوق التى أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات القانونية.

 

وقال رئيس الهيئة، فى بيان له اليوم، إن هذه الحوادث الإجرامية لن ترهب الأقباط ولا الشعب المصرى العظيم بل ستزيده إصرارا على مواصلة التصدى لمثل هذه الجرائم البشعة، مطالبا بتعقب كل خلايا الإرهاب النائمة وسرعة تقديمهم لمحاكم عاجلة تصدر أحكامها خلال شهور قليلة وليست أعوامًا كما يحدث فى كل عمل إرهابى.

 

ودعت الهيئة القبطية الهولندية الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى والبرلمان المصرى بالتدخل لإعادة تنقية المناهج التعليمية خاصة مناهج  التى تدعو إلى التطرف الفكرى والدينى، كما دعت الهيئة إلى اتخاذ الحذر الكامل خلال هذه الأيام وبالأخص يوم رأس السنة وليلة عيد الميلاد المجيد تخوفا من تكرار هذه الأعمال الإرهابية.

 

وأعلنت الهيئة القبطية الهولندية عن الحداد لمدة 3 أيام على ضحايا الإرهاب، كما أعلنت تضامنها الكامل ووقوفها التام إلى جانب مـصـر فى مواجهة جماعات الشر والإرهاب، وعدم التخلى عنها فى موقفها ضد الإرهاب، حيث ستحاول العمل على الضغط المستمر فى البرلمانات الأوروبية لمساندة ومساعدة مصر فى كل الأمور التى تتعلق بمواجهة الإرهاب.


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