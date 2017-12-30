النيابة: 29 طلقة اخترقت جدران المنازل حول كنيسة مارمينا بحلوان

النيابة: 29 طلقة اخترقت جدران المنازل حول كنيسة مارمينا بحلوانالسبت، 30 ديسمبر 2017 03:50 م
حادث استهداف كنيسة مارمينا - أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق
إضافة تعليق
تواصل نيابة حلوان الكلية بأشراف المستشار تامر العربي المحامي العام للنيابات ، تحقيقات موسعه في حادث اقتحام كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان لإعداد ملف كامل لإرساله لنيابة امن الدولة العليا .
وبينت مناظرة النيابة لجثمان الضحايا ان جميعهم لقوا مصرعهم بسبب طلقات نارية في انحاء متفرقة من الجسد من بينهما شقيقين اللذين تم إطلاق النار عليهم داخل أحد المحال بالمنطقة .
كما تبين من معاينة المنطقة تهشم واجهة 5 منازل واختراق 29 طلقة لجدران أخرى، وحدوث تلفيات تمثلت في تهشم الزجاج وفتحات في 4 سيارات كانوا متواجدين أمام الكنيسة .
كما تبين خلال معاينة النيابة تهشم الباب الرئيسي لكنيسة مارمينا ووجود كمية من الفتحات بالباب نتيجة إطلاق النار عليه من الخارج، ما تسبب في مقتل ثلاثة من المواطنين الأقباط كانوا داخل الكنيسة، وإصابة 5 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الإنتاج الحربي لاستخراج الطلقات التى اخترقت اجسدهم وجميعها في الأطراف والبطن.
إضافة تعليق
صور.. "أبطال 2017 السبعة".. صلاح "بطل فوق العادة".. محمد إيهاب وسارة سمير "شالوا أحلام الملايين ولم يخذلوهم".. فريدة عثمان "السمكة الذهبية".. ونور الشربينى نجمة الإسكواش.. وكوبر يحقق حلم المونديال
"مصر العصية على الفتنة".. نواب: حادث كنيسة مارمينا كشف إرادة ووحدة الشعب والداخلية قللت الخسائر.. المصريون سيشاركون إخوانهم الاحتفالات داخل الكنائس.. وضاحى خلفان يتهم قطر بمواصلة دعم إرهاب الإخوان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة