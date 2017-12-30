النيابة: 29 طلقة اخترقت جدران المنازل حول كنيسة مارمينا بحلوان





كتب محمد عبد الرازق

تواصل نيابة حلوان الكلية بأشراف المستشار تامر العربي المحامي العام للنيابات ، تحقيقات موسعه في حادث اقتحام كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان لإعداد ملف كامل لإرساله لنيابة امن الدولة العليا .

وبينت مناظرة النيابة لجثمان الضحايا ان جميعهم لقوا مصرعهم بسبب طلقات نارية في انحاء متفرقة من الجسد من بينهما شقيقين اللذين تم إطلاق النار عليهم داخل أحد المحال بالمنطقة .

كما تبين من معاينة المنطقة تهشم واجهة 5 منازل واختراق 29 طلقة لجدران أخرى، وحدوث تلفيات تمثلت في تهشم الزجاج وفتحات في 4 سيارات كانوا متواجدين أمام الكنيسة .

كما تبين خلال معاينة النيابة تهشم الباب الرئيسي لكنيسة مارمينا ووجود كمية من الفتحات بالباب نتيجة إطلاق النار عليه من الخارج، ما تسبب في مقتل ثلاثة من المواطنين الأقباط كانوا داخل الكنيسة، وإصابة 5 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الإنتاج الحربي لاستخراج الطلقات التى اخترقت اجسدهم وجميعها في الأطراف والبطن.