video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 08:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الموت ينتظر معتقلات فى سجون أردوغان بإقليم ديار بكر

السبت، 30 ديسمبر 2017 07:15 م
الموت ينتظر معتقلات فى سجون أردوغان بإقليم ديار بكر سجن - أرشيفية


(رويترز)
إضافة تعليق

قالت نقابة محامين فى إقليم ديار بكر بجنوب شرق تركيا اليوم السبت إن الحالة الصحية لعشر سجينات تدهورت منذ بدئهن إضرابا عن الطعام احتجاجا على إجراء أمنى جديد.

وقالت النقابة إن ست نساء فى سجن بمنطقة معمورة العزيز فى شرق تركيا بدأن إضرابا عن الطعام فى العاشر من نوفمبر تشرين الثانى احتجاجا على أمر يلزمهن بارتداء بطاقات تعريفية عند التحرك خارج غرفهن، وانضمت أربع نساء أخريات إلى الإضراب فى العاشر من ديسمبر

وقالت نقابة محاميى ديار بكر إن السجينات فقدن أوزانهن وبدأن يواجهن مشكلات صحية خطيرة. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولى السجن فى عطلة نهاية الأسبوع للتعليق على الحالة الصحية للسجينات.

وقالت النقابة إن السيدات اللاتى لم يلتزمن بالأمر "منعن من المشاركة فى اجتماعات خارج أماكن احتجازهن وممارسة أنشطة هواياتهن والتواصل والتهوية والالتقاء مع محاميهن".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إفراج مشروط عن محاسب صحيفة جمهورييت المعتقل منذ أبريل فى تركيا

تركيا: أموال الاتحاد الأوروبى لا تستخدم لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين

معتقلات

سجون

أردوغان

ديار بكر

تركيا

اخبار تركيا



لا تفوتك
صور.. مقتل 3 عناصر إرهابية من حركة حسم وضبط 10 آخرين فى مداهمات أمنية

صور.. مقتل 3 عناصر إرهابية من حركة حسم وضبط 10 آخرين فى مداهمات أمنية

"التموين": استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد لأول مرة من أى مكتب تموين بالمحافظة.. نقل قاعدة بيانات المستفيدين من الشركات للوزاة لمنع التلاعب.. وتحميل الشركات قيمة الدعم حال التأخر فى إصدار البطاقات

"التموين": استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد لأول مرة من أى مكتب تموين بالمحافظة.. نقل قاعدة بيانات المستفيدين من الشركات للوزاة لمنع التلاعب.. وتحميل الشركات قيمة الدعم حال التأخر فى إصدار البطاقات

5 أهداف للأهلى فى موقعة "اللعب مع الكبار" أمام أتلتيكو مدريد الليلة.. استعادة التألق أمام عمالقة أوروبا.. اختبار بدلاء الفريق.. تحسين صورة البدرى.. خطوة على طريق عودة الجماهير.. واستعداد جيد للقمة والسوبر

5 أهداف للأهلى فى موقعة "اللعب مع الكبار" أمام أتلتيكو مدريد الليلة.. استعادة التألق أمام عمالقة أوروبا.. اختبار بدلاء الفريق.. تحسين صورة البدرى.. خطوة على طريق عودة الجماهير.. واستعداد جيد للقمة والسوبر

فيديو.. ثنائية محمد صلاح تحول خسارة ليفربول لفوز صعب على ليستر سيتى

فيديو.. ثنائية محمد صلاح تحول خسارة ليفربول لفوز صعب على ليستر سيتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة