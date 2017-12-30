المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تدين استهداف الإرهاب لدور العبادة بمصر

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أدانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر، والصليب الأحمر، الهجوم الإرهابى الذى استهدف كنيسة مارمينا فى منطقة حلوان جنوب القاهرة، وأدى إلى سقوط بعض القتلى وعدد من الجرحى المدنيين والضحايا الأبرياء.

وأعربت الأمانة - فى بيان صادر من مقرها فى الرياض - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن استنكارها الشديد لاستهداف دور العبادة أيًا كانت الذى يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية والمبادئ الأخلاقية وتعاليم الديانات السماوية، وكذلك الاتفاقيات الدولية وفى مقدمتها اتفاقيات القانون الدولى الإنسانى خاصة تلك التى تخص "المقدسات ودور العبادة.

وأكدت الأمانة، أن الاعتداء على دور العبادة هو استفزاز للمشاعر الدينية والإنسانية، واستهداف مباشر للمدنيين الأبرياء، مشيرة فى بيانها إلى أن آفة الإرهاب تتطلب تظافر ومواجهة الدول وتكثيف الجهود الدولية وتنسيق العمل على جميع المستويات لمحاربتها بكل أشكالها ومختلف مصادرها ووسائلها.

وفى ذات السياق، رفعت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ومكوناتها من الجمعيات الوطنية تعازيها للقيادة المصرية والشعب المصرى الوفى ولذوى الشهداء والأبرياء ولكل عَائِلات الضحايا الذين ذهبت أرواحهم إثر هذه الهجمات الإرهابية التى تهدف إلى المساس بالأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى فى المنطقة العربية بشكل عام، وزرع بذور الفتنة بين أتباع الأديان من قبل شرذمة خارجة عن الدين والأخلاق.

كما قدمت الأمانة تعازيها لعضو المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (الهلال الأحمر المصرى)، الذى يقوم بجهود جبارة وحضور إنسانى متميز فى الأماكن التى تستلزم منه ذلك؛ لتلبية نداءات المصابين والجرحى، مثمنة جهود جميع الجهات الإسعافية والإنسانية وكافة الكوادر الإغاثية من عاملين أو متطوعين سخروا أنفسهم للتخفيف من هذا المصاب الذى لن يزيد الشعب المصرى بكافة أطيافه سوى تماسكًا ووحدة.