الملك سلمان يؤكد للرئيس السيسى وقوف المملكة بجانب مصر فى حربها ضد الإرهاب





كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور السفير السعودى بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن تركى آل الشيخ نقل للرئيس السيسى تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، مؤكداً على قوة وتميز علاقات الشراكة التى تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيزها في مختلف المجالات.

كما قدم المسئول السعودى، تعازى المملكة في ضحايا الهجوم الإرهابى الذى تعرضت له كنسية مارمينا بمنطقة حلوان أمس، مؤكداً على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب مصر، وتضامنها الكامل معها في مواجهة الإرهاب الآثم الذى يهدد العالم بأسره.

وأضاف المتحدث الرسمى، بأن الرئيس أكد من جانبه على اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، طالباً نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولى العهد السعودى، معربا عن تقديره لتعازى الجانب السعودى فى ضحايا الحادث الإرهابى الذى وقع أمس، مؤكداً ما يعكسه الحادث مجدداً من ضرورة تضافر الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب ووقف تمويله.

وأشار السفير بسام راضي أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الرياضية المختلفة، لاسيما من خلال إقامة المشروعات الرياضية الاستثمارية المشتركة وزيادة تبادل الخبرات والوفود الرياضية بين البلدين.

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين إزاء مختلف القضايا في إطار ما يجمعهما من شراكة وتعاون وثيق.